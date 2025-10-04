Pianeta Milan
Mastrorilli su Pulisic: “Allegri gli ha cucito addosso un ruolo perfetto”

Le parole di Luca Mastrorilli sul giocatore americano del Milan, Christian Pulisic, attuale capocannoniere della Serie A
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'avvio di stagione di Christian Pulisic, come sappiamo, è stato a dir poco straordinario. Il giocatore americano, con il Milan di Allegri, ha messo segno ben 6 gol e due assist in sole sette partite, gli ultimi arrivati nel big match contro il Napoli (assist per Saelemaekers e gol). Allegri, con l'utilizzo del 3-5-2, è riuscito a valorizzarlo nel migliore dei modi, rendendolo un giocatore imprescindibile. A parlare dell'americano è stato Luca Mastrorilli, giornalista sportivo e analyst, ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, le sue parole:

Mastrorilli esalta Pulisic e il suo nuovo ruolo nel Milan di Allegri

“Allegri gli ha cucito addosso un ruolo che per lui è perfetto. Con Fonseca, che giocava un calcio più posizionale, stava sulla destra. Con Conceiçao, che giocava un calcio un po’ diverso in un Milan che faceva fatica, ha cominciato ad accentrarsi un po’. Con Allegri, senza Leao, col 3-5-2 ed insieme a Gimenez, si è spostato sulla zolla sinistra ma guarda come svaria: tocca palloni anche a destra, arretra, fa tutto”.

