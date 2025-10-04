L'avvio di stagione di Christian Pulisic, come sappiamo, è stato a dir poco straordinario. Il giocatore americano, con il Milan di Allegri, ha messo segno ben 6 gol e due assist in sole sette partite, gli ultimi arrivati nel big match contro il Napoli (assist per Saelemaekers e gol). Allegri, con l'utilizzo del 3-5-2, è riuscito a valorizzarlo nel migliore dei modi, rendendolo un giocatore imprescindibile. A parlare dell'americano è stato Luca Mastrorilli, giornalista sportivo e analyst, ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, le sue parole: