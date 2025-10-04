"La prima volta che sono stato sul punto di lasciare il Barcellona è stato per una squadra italiana: il Milan. Ero in trattativa con Galliani, che venne anche a Barcellona con mio padre, poco dopo la nostra vittoria del mondiale under-20 in Nigeria nel 99. Al Barcellona la squadra era già fatta e, quell'anno, ebbi la possibilità di andare, ma non me la sentii. Poi nel 2008, prima dell'arrivo di Guardiola, ebbi la possibilità di andare al Bayern Monaco e all'Inter, ma la mia priorità è sempre stata il Barcellona. E' vero che nei periodi difficili, con molte critiche verso di me come 'regista' quando le cose non funzionavano, ho pensato di andarmene, ma il mio cuore voleva sempre restare al Barcellona."