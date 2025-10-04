Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, durante il pre partita di Inter-Cremonese, gara valida per la 6 giornata di Serie A 2025-2026, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tra le sue parole, spiccano quelle dedicate allo stadio. Dopo la delibera approvata dal Consiglio comunale, infatti, lo stadio di San Siro è stato acquisito da Milan ed Inter, il quale costruiranno il nuovo impianto proprio di fianco al Meazza. Il progetto, affidato Foster+ PARTNERS e Manica, sarà uno di più innovativi in tutta Europa. Ecco, di seguito, il pensiero di Marotta in merito:

Le parole sullo stadio: "Inizieremo un percorso difficile, società e comune avranno un ruolo importante in questa fase. La nostra non è stata una scelta, ma una necessità: oggi esiste ancora un gap a livello europeo per quano riguarda strutture e ricavi. Vogliamo agire in questa direzione, con un senso di responsabilità civica e ambientale, garantendo ai cittadini il rispetto dei loro diritti".