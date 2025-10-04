LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, le probabili formazioni: Allegri lascia spazio ad un giovane, mentre Bremer…
La curva fa la differenza in generale. Quella del Milan è sempre molto calda, la conosciamo. Nel momento in cui giochi in un San Siro pieno e poco rumoroso diventa difficile a volte percepire il pericolo o avere la sensazione che stai per andare a far gol; invece quando hai una curva così, che spinge e canta tutto il tempo per tutta la partita, ma anche se vogliamo che poi dopo ti saluta come si deve a fine gara, ti trascina e fa tutta la differenza del mondo. Quando si dice che giocare in trasferta non è semplice è anche per questi motivi qua. Si è sentita anche di più perché c’era voglia di cantare, si percepiva la voglia di tornare a sostenere il Milan. Quando vivi una stagione come quella dello scorso anno e vedi che le cose ora girano nella maniera giusta e che c’è un senso di appartenenza diverso nei confronti della squadra e di conseguenza viene voglia di incitare di più la squadra”
