Pochettino elogia Pulisic: “E’ un grande giocatore. Deve dare il massimo al Milan”

Mauricio Pochettino Tottenham
Pochettino, attuale CT degli Stati Uniti ed ex allenatore del Chelsea, ha voluto spendere delle parole su Pulisic, giocatore del Milan
Mauricio Pochettino, attuale CT degli Stati Uniti ed ex allenatore di Tottenham, Chelsea e PSG, ha voluto spendere delle parole su Christian Pulisic, giocatore del Milan, in conferenza stampa dopo l’annuncio di tutti i convocati per i vari impegni di ottobre della Nazionale Americana. Parole 'd'amore' nei confronti di Pulisic, che lasciano capire che i vecchi screzi avuti in passato ormai sono ben archiviati. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Pochettino su Pulisic

Su Pulisic, giocatore del Milan:Christian è un grande giocatore. È un giocatore che ha continuità e penso che possiamo dire che sia il giocatore più importante in questo momento per la nazionale. Sta giocando e rendendo bene sotto grande pressione. Deve dare il massimo ogni settimana e in ogni partita in un posto come il Milan“.

Sulla preparazione al Mondiale del 2026:Sta andando bene. Siamo molto felici quando segna gol, fornisce assist e gioca bene. È quello che vogliamo, e ora l’obiettivo è aiutarlo ad arrivare al Mondiale nella migliore forma possibile“.

