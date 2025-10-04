Mauricio Pochettino, attuale CT degli Stati Uniti ed ex allenatore di Tottenham, Chelsea e PSG, ha voluto spendere delle parole su Christian Pulisic, giocatore del Milan, in conferenza stampa dopo l’annuncio di tutti i convocati per i vari impegni di ottobre della Nazionale Americana. Parole 'd'amore' nei confronti di Pulisic, che lasciano capire che i vecchi screzi avuti in passato ormai sono ben archiviati. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Pochettino su Pulisic

Su Pulisic, giocatore del Milan: “Christian è un grande giocatore. È un giocatore che ha continuità e penso che possiamo dire che sia il giocatore più importante in questo momento per la nazionale. Sta giocando e rendendo bene sotto grande pressione. Deve dare il massimo ogni settimana e in ogni partita in un posto come il Milan“.