Juventus-Milan, Galli avvisa i bianconeri: "Rossoneri favoriti". Poi svela chi segnerà

Juventus-Milan, Galli avvisa i bianconeri: “Rossoneri favoriti”. Poi svela chi segnerà

L'ex giocatore rossonero, Filippo Galli,  ha rilasciato un’intervista ai microfoni de la Repubblica in vista di Juventus-Milan
Dopo la vittoria contro il Napoli, è tempo di un altro big match. L'ex giocatore rossonero, Filippo Galli,  ha rilasciato un’intervista ai microfoni de la Repubblica in vista di Juventus-Milan, big match in programma domani sera all’Allianz Stadium di Torino, valido per la 6 giornata di Serie A. Ecco, di seguito, il pensiero dell'ex difensore sulla gara di domani sera:

Ex Milan, galli parla della sfida contro la Juventus

Sulla sfida di domani sera:Molto delicata. I rossoneri sono favoriti, ci arrivano in una condizione emotiva ideale: possono vincere. A fare la differenza adesso è la solidità difensiva che hanno ritrovato, al contrario della Juve. Penso finirà in pareggio, dico 1-1. Nel Milan segnerà Rabiot, nella Juventus Yildiz. Ma lì davanti spero di vedere pure Vlahovic“.

Su Massimiliano Allegri:Ha dato un’organizzazione difensiva chiara, tutti sanno quello che devono fare. E poi è cresciuta l’attenzione dei singoli. Max ci avrà lavorato tanto, sia nelle analisi al video sia sul campo. Il segreto? Hanno un baricentro basso, ma non si schiacciano troppo. Quando perdono il pallone sono bravi e veloci a ricomporsi e ripiegare all’indietro, e se creano un blocco centrale sono molto difficili da superare. Il Napoli ne sa qualcosa. L’atteggiamento della squadra è diverso rispetto allo scorso anno, ora hanno più copertura da centrocampo e attacco. Con la Cremonese non avevano contezza di quello che accadeva intorno, oggi non succede più

