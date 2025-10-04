Christian Pulisic, stella del Milan che sta brillando in questo inizio di stagione, è stato intervistato da Dan Peterson sul canale YouTube della Serie A. Ha parlato anche del suo allenatore Massimiliano Allegri
Christian Pulisic sta brillando come la stella più lucente del Milan in questo inizio di stagione. I numeri di gol e assist depongono a suo favore: 6 reti e 2 assist finora. All'interno di un'intervista sul canale YouTube della Serie A in collaborazione con 'DAZN' lo statunitense ha parlato anche del suo nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La particolarità dell'intervista (qui si può leggere completa) è stata nell'intervistatore d'eccezione: il suo connazionale Dan Peterson.
Milan, Pulisic stupito da Allegri
Sul rapporto con Allegri: "Colpisce l’esperienza che ha, il modo di lavorare, sa come tirare fuori il meglio dai giocatori. È già stato qui al Milan in passato. È uno che non va nel panico. Dopo la prima sconfitta in campionato contro la Cremonese nello spogliatoio eravamo delusi. Lui non ha perso la calma, ci ha detto che eravamo solo alla prima giornata, di continuare a lavorare che avremmo trovato la strada giusta".