Quali sono le passioni e gli hobby di Christian Pulisic nella sua vita privata? L'attaccante statunitense del Milan - che ha iniziato alla grande questa stagione - lo ha raccontato al suo connazionale Dan Peterson all'interno di un'intervista uscita sul canale YouTube della Serie A, in collaborazione con 'DAZN'. Durante questa intervista ( qui puoi leggerla completa ), Pulisic si è raccontato a tutto tondo: dall'arrivo al Milan fino al rapporto con Allegri , dall'arrivo dei nuovi compagni ( Modric , Rabiot e Saelemaekers su tutti) fino, appunto, ai suoi passatempo preferiti. Di seguito, si riportano le sue parole rispetto al suo amore per gli scacchi.

Sulla passione per gli scacchi: "Sì è vero mi piacere giocare con gli scacchi. È una passione che mi ha trasmesso mio nonno. Io e mio cugino lo sfidavamo anche due contro uno e perdevamo sempre. Ho incontrato a Londra Magnus Carlsen, ci siamo anche sfidati. Mi ha battuto penso dopo sette mosse. È stato incredibile".