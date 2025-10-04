Su Samb e se si guarda la carta d'identità: “No, no, assolutamente. La società quando ci mette a disposizione questi giocatori di qualità noi dobbiamo fare solo il loro bene. Se un giocatore è forte la carta d’identità non si vede. Samb è un giocatore che ha meritato con l’impegno che sta avendo negli allenamenti. L’abbiamo visto e oggi l’abbiamo buttato nella mischia. Mi ha fatto molto piacere perché è un ragazzo che ha personalità. Naturalmente sappiamo che pecca d’esperienza, dobbiamo lavorare con lui sotto questo aspetto”.