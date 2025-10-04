Pianeta Milan
Il Milan Primavera pareggia contro il Monza in casa per 2-2. Ecco le parole dell'allenatore rossonero Giovanni Renna
Torna a giocare il Milan Primavera che,  nella giornata di oggi, ha sfidato il Monza in casa pareggiando 2-2 grazie ai gol di La Mantia e Plazzotta. L'allenatore rossonero, Giovanni Renna, al termine della gara, ha voluto commentare la prestazione dei suoi giovani ragazzi. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan Primavera, le parole di Renna dopo il Monza

“È stata una partita rocambolesca. Nel primo tempo meritavamo di passare in vantaggio almeno per il gioco espresso. C’è stata una qualità enorme oggi, loro si sono difesi molto bene. Potevamo sicuramente chiudere la partita nel secondo tempo quando siamo passati in vantaggio con il gol di La Mantia, abbiamo avuto 2-3 occasioni, mi dicono anche che c’era un calcio di rigore su Castiello ma non piace parlare di queste cose. La cosa più importante è la crescita dei ragazzi, oggi ho avuto la possibilità di far capire che ci siamo, stiamo crescendo. Dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare”.

Sugli allenamenti?“Sicuramente lavoreremo con lo staff per incidere un pochino di più in zona offensiva. Insomma, 5 palle gol nel primo tempo, 3-4 nel secondo tempo e fare solo 2 gol significa dover migliorare questo aspetto”.

Su Samb e se si guarda la carta d'identità: “No, no, assolutamente. La società quando ci mette a disposizione questi giocatori di qualità noi dobbiamo fare solo il loro bene. Se un giocatore è forte la carta d’identità non si vede. Samb è un giocatore che ha meritato con l’impegno che sta avendo negli allenamenti. L’abbiamo visto e oggi l’abbiamo buttato nella mischia. Mi ha fatto molto piacere perché è un ragazzo che ha personalità. Naturalmente sappiamo che pecca d’esperienza, dobbiamo lavorare con lui sotto questo aspetto”.

