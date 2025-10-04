Ci siamo. Il conto alla rovescia è già partito: è giunta l'ora del secondo big match stagionale dei rossoneri. Dopo Milan-Napoli a San Siro, è tempo di trasferte: all'Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Milan.. I rossoneri di Massimiliano Allegri, dopo il passo falso avuto alla prima di campionato contro la Cremonese, si sono rialzati alla grande battendo Lecce, Bologna e Udinese e, per l'appunto, il Napoli, conquistando il primo posto in classifica. Il match andrà in scena alle ore 20.45. Vediamo insieme le probabili formazioni. PROSSIMA SCHEDA >>>