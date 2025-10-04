Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio TV Serie Aalla fine della presentazione dello “Sport Movies & Tv Festival 2025” nella quale ha parlato anche di San Siro e del pensiero del Consiglio Comunale. Ricordiamo che, grazie al Consiglio che ha approvato la delibera, San Siro non è più di proprietà del Comune di Milano ma di Inter e Milan, il quale costruiranno il nuovo impianto di fianco all'attuale stadio. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni sulla questione: