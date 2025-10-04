Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio TV Serie Aalla fine della presentazione dello “Sport Movies & Tv Festival 2025” nella quale ha parlato anche di San Siro e del pensiero del Consiglio Comunale. Ricordiamo che, grazie al Consiglio che ha approvato la delibera, San Siro non è più di proprietà del Comune di Milano ma di Inter e Milan, il quale costruiranno il nuovo impianto di fianco all'attuale stadio. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni sulla questione:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Simonelli su San Siro: “Siamo felici di questo atto di grande responsabilità”
INTERVISTE
Milan, Simonelli su San Siro: “Siamo felici di questo atto di grande responsabilità”
Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio TV Serie A sulla questione San Siro
Le parole di Simonelli su San Siro—
LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, le probabili formazioni: Allegri lascia spazio ad un giovane, mentre Bremer…
"Siamo felici di questo atto di grande responsabilità che è stato preso da chi doveva prendere queste decisioni. Sarebbe stato difficilmente comprensibile per i cittadini che una città come Milano si bloccasse nella costruzione del nuovo stadio. È un atto di responsabilità per cui ringrazio chi ha votato positivamente affinché questa delibera venisse approvata, che magari può essere migliorare, ma è sicuramente positiva per la città“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA