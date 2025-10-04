Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan Primavera, Plazzotta: “Partita molto difficile. Lavoreremo sui nostri errori”

INTERVISTE

Milan Primavera, Plazzotta: “Partita molto difficile. Lavoreremo sui nostri errori”

Milan Primavera, Plazzotta: “Partita molto difficile. Lavoreremo sui nostri errori” - immagine 1
Le parole di Filippo Plazzotta, giovane centrocampista del Milan Primavera, al termine del match contro il Monza, finito 2-2
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel pomeriggio di oggi, il Milan Primavera ha pareggiato 2-2 con il Monza tra le mura casalinghe. Dopo le parole dell'allenatore rossonero, Giovanni Renna, che ha dichiarato che quella di oggi "è stata una partita rocambolesca", è arrivata l'ora di uno dei protagonisti del match. Il giovane centrocampista del Milan classe 2008, Filippo Plazzotta, che ha trovato il gol del pareggio vicino al 90esimo minuto, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita ai microfoni ufficiali del club.

Milan Primavera, parla Plazzotta

—  

“È stata una partita molto difficile. Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni che dovevamo sfruttare sicuramente meglio. Siamo dispiaciuti per questo pareggio, però comunque ci portiamo un punto a casa e con la sosta lavoreremo sui nostri errori”

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, le probabili formazioni: Allegri lascia spazio ad un giovane, mentre Bremer…

Anche il giovane centrocampista ha riferito che è stata una partita alquanto difficile, le occasioni create son state tante ma, purtroppo, non sono state sfruttate nel migliore dei modi. Alla fine, le sue considerazioni coincidono con quelle dell'allenatore: lavorare e migliorarsi per il futuro.

Leggi anche
Mastrorilli su Pulisic: “Allegri gli ha cucito addosso un ruolo perfetto”
Xavi rivela: “Ero vicinissimo al trasferirmi al Milan, ecco com’è andata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA