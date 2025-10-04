Nel pomeriggio di oggi, il Milan Primavera ha pareggiato 2-2 con il Monza tra le mura casalinghe. Dopo le parole dell'allenatore rossonero, Giovanni Renna, che ha dichiarato che quella di oggi "è stata una partita rocambolesca", è arrivata l'ora di uno dei protagonisti del match. Il giovane centrocampista del Milan classe 2008, Filippo Plazzotta, che ha trovato il gol del pareggio vicino al 90esimo minuto, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita ai microfoni ufficiali del club.