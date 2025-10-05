Prima pagina Tuttosport: Juventus-Milan, fuoco Yildiz

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 5 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Juventus-Milan, fuoco Yildiz. Dembélé e il Var: che danni. Ma Baroni si tiene il Torino. Bonny show, vetta Inter. 1-1 tra Como e Atalanta. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
