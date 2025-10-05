Juventus-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questa sfida con una serie di vittorie che testimoniano un momento di forma positivo. Nell'ultima partita di Serie A, i rossoneri hanno superato i campioni in carica del Napoli con un 2-1 convincente dalla doppia faccia, concreto nella prima parte soprattutto in attacco, e determinato una volta rimasto in dieci uomini. Nell'ultima uscita in trasferta il Milan ha saputo battere l'Udinese 3-0, confermando la capacità di ottenere risultati anche lontano da casa. Sotto i riflettori due grandi ex del match: Allegri in panchina e Rabiot in campo. Unico indisponibile Ardon Jashari e Estupiñan è l'unico squalificato, nessun diffidato. La squadra di Mister Allegri sembra aver trovato un buon equilibrio tra attacco e difesa, e si presenta a Torino con l'obiettivo di proseguire su questa strada vincente.

"Juventus-Milan sfida straordinaria, dobbiamo fare un altro passo avanti contro una squadra forte, imbattuta e da primi quattro", introduce così la sfida Massimiliano Allegri. "Dopo otto anni alla Juve restano sentimenti, ma non sarà una rivincita. Da parte nostra servirà una partita tatticamente intensa. La Juventus pressa molto e dà molta intensità, ha sempre fatto gol in queste partite, e servirà da parte nostra una prova molto tecnica".

QUI JUVENTUS — La Juventus arriva a questo incontro con una striscia di imbattibilità in Serie A che dura da dieci partite: unica in questo campionato ad avere ancora lo zero al tabellino delle partite perse e nell'ultimo turno di campionato, i bianconeri hanno pareggiato 1-1 contro l'Atalanta. Stesso discorso vale in Champions League, ma con dei risvolti leggermente negativi, visti i soli 2 punti in due partite: la squadra di Tudor ha pareggiato 4-4 con il Borussia Dortmund e 2-2 contro il Villarreal. Per quanto riguarda la formazione ancora in dubbio Bremer al centro della difesa e, tralssciando i lungo degenti (Cabal, Milik e Miretti), i bianconeri si presentano alla sfida a ranghi compatti. La Juventus cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro il Milan e mantenere la sua posizione nelle zone alte della classifica.

"Il Milan è una squadra di primissimo livello, con giocatori forti e anche in buon momento", così Igor Tudor nella sua conferenza stampa. "Giochiamo a casa nostra e l'intenzione è quella di fare una bella gara. Loro magari possono avere il vantaggio di non aver giocato in settimana, siamo consapevoli del valore che hanno ma noi conosciamo le nostre forze e le nostre qualità e faremo una bella prestazione tirando fuori tutto quello che abbiamo".

I NUMERI PRE PARTITA — Perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide tra Juventus e Milan in Serie A: due vittorie per parte e quattro pareggi; in queste otto sfide sono stati segnati appena otto gol totali, quattro a testa (uno di media a incontro).

Il Milan è la squadra che vanta la striscia aperta di vittorie più lunga tra le squadre attualmente in Serie A: quattro successi di fila per i rossoneri, che nella competizione non arrivano a cinque da aprile 2024.

Il Milan è la squadra che ha subito meno tiri degli avversari in questo campionato (appena 45 in cinque giornate), ma la Juventus ha concesso soltanto 13 tiri nello specchio finora, più solo del Como (12) - i rossoneri hanno subito 16 conclusioni in porta.

Massimiliano Allegri è secondo come numero di panchine totali tra gli allenatori della storia della Juventus (420, dietro solo a Giovanni Trapattoni); contro la sua ex squadra, ha però un bilancio negativo: tra le formazioni affrontate almeno 10 volte da allenatore nel massimo campionato, quella bianconera è quella contro cui ha la peggior percentuale di vittorie (36.4%, frutto di quattro successi in 11 sfide - 1N, 6P).

Christian Pulisic è il miglior marcatore di questa Serie A (quattro reti) e anche uno dei due giocatori (insieme a Nico Paz) che ha partecipato attivamente a più gol (sei, grazie anche a due assist); la Juventus, però, è una delle due squadre (insieme alla Roma) affrontate più volte dall'americano nel massimo campionato senza aver mai segnato una rete o fornito un passaggio vincente (tre sfide, sia ai bianconeri che ai giallorossi).

DOVE GUARDARE JUVENTUS-MILAN — In Italia verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Marco Guida, assistito da Valerio Colarossi e Christian Rossi. Il quarto uomo sarà Giovanni Ayroldi, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello, assistito da Davide Ghersini.

La sesta giornata della Serie A 2025/26 si è aperta venerdì 3 ottobre con Hellas Verona-Sassuolo 0-1. Sabato 4 hanno giocato alle 15.00 Parma-Lecce 0-1 e Lazio-Torino 3-3, alle 18.00 Inter-Cremonese 4-1 e alle 20.45 Atalanta-Como 1-1. Infine oggi, domenica 5 ottobre, si giocheranno Udinese-Cagliari alle 12.30, Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa alle 15.00, Napoli-Genoa alle 18.00. A chiudere il turno il posticipo delle 20.45 Juventus-Milan.

Questa la classifica attuale: Milan, Napoli, Roma e Inter* 12; Juventus 11; Atalanta* 10; Como*, Sassuolo* e Cremonese* 9; Bologna, Cagliari, Udinese e Lazio* 7; Parma*, Lecce* e Torino* 5; Fiorentina e Hellas Verona* 3; Pisa e Genoa 2. (*= una partita in più)