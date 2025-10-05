Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Juventus-Milan, Pavlovic: “Vogliamo vincere. Allegri? Giochiamo con fiducia”

JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, Pavlovic: “Vogliamo vincere. Allegri? Giochiamo con fiducia”

Juventus-Milan, Pavlovic: “Vogliamo vincere. Allegri? Giochiamo con fiducia” - immagine 1
Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul match contro la Juventus : “Vogliamo vincere, grande partita stasera. Vogliamo continuare a fare queste belle partite”.

Con Allegri: “Giochiamo con più fiducia. Col mister è così”.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Juventus-Milan in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Juventus-Milan, McKennie: “Allegri? Quando mi vede ride sempre. Sarà difficile”
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 6^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA