Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Juventus-Milan, Pavlovic: “Vogliamo vincere. Allegri? Giochiamo con fiducia”
Sul match contro la Juventus : “Vogliamo vincere, grande partita stasera. Vogliamo continuare a fare queste belle partite”.
Con Allegri: “Giochiamo con più fiducia. Col mister è così”.
