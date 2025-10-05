Weston McKennie, giocatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Juventus-Milan, McKennie: “Allegri? Quando mi vede ride sempre. Sarà difficile”
JUVENTUS-MILAN
Juventus-Milan, McKennie: “Allegri? Quando mi vede ride sempre. Sarà difficile”
Weston McKennie, giocatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Su Allegri: "Lui mi vede e ride sempre. Lui sa bene come giochiamo nella nostra squadra. Ma anche noi sappiamo come giocano loro. Sarà difficile ma vediamo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA