Il Milan ha deciso di muoversi, concretamente, per trattenere Tomori, che nel calciomercato invernale 2025 era stato prima a un passo dalla Juventus, poi dal Tottenham, per via del gradimento dell'allenatore Massimiliano Allegri nei suoi confronti. I due hanno un rapporto che, con il passare delle settimane, è diventato sempre più solido.

C'è la 'benedizione' di Allegri: ecco i motivi — Allegri, secondo il 'CorSport', crede che Tomori possa essere utile alla difesa in almeno due ruoli. E anche che, dopo cinque anni al Milan, sia diventato anche uno dei giocatori più esperti del gruppo. Le prime telefonate tra le parti sono già avvenute, il Diavolo ha sondato la disponibilità del giocatore a trattare e nelle prossime settimane si entrerà nel vivo.

Quindi, la dirigenza rossonera si muoverà anche per il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Difficile, invece, ha chiosato il quotidiano romano, che si possa giungere ad un accordo con Mike Maignan, il quale - salvo dietrofront - sarà libero a parametro zero al termine di questa stagione.