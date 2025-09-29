Pianeta Milan
Il Milan sta stringendo i tempi per il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori, che ha convinto l'allenatore Massimiliano Allegri con le sue prestazioni finora. Le ultime news anche sulle situazioni di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic
Daniele Triolo 

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha compiuto i primi passi per il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori, il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2027. Primi approcci tra il Diavolo e l'entourage del difensore inglese, classe 1997, per studiare insieme il prolungamento dell'accordo.

Calciomercato Milan, si va verso il rinnovo di Tomori

Per Tomori, che firmerebbe così il suo secondo rinnovo con il Milan dopo quello del 2022, l'idea del direttore sportivo Igli Tare sarebbe quella di estendere il contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per un'ulteriore stagione (con scadenza, quindi, eventualmente al 30 giugno 2030).

Il Milan ha deciso di muoversi, concretamente, per trattenere Tomori, che nel calciomercato invernale 2025 era stato prima a un passo dalla Juventus, poi dal Tottenham, per via del gradimento dell'allenatore Massimiliano Allegri nei suoi confronti. I due hanno un rapporto che, con il passare delle settimane, è diventato sempre più solido.

C'è la 'benedizione' di Allegri: ecco i motivi

Allegri, secondo il 'CorSport', crede che Tomori possa essere utile alla difesa in almeno due ruoli. E anche che, dopo cinque anni al Milan, sia diventato anche uno dei giocatori più esperti del gruppo. Le prime telefonate tra le parti sono già avvenute, il Diavolo ha sondato la disponibilità del giocatore a trattare e nelle prossime settimane si entrerà nel vivo.

Quindi, la dirigenza rossonera si muoverà anche per il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Difficile, invece, ha chiosato il quotidiano romano, che si possa giungere ad un accordo con Mike Maignan, il quale - salvo dietrofront - sarà libero a parametro zero al termine di questa stagione.

