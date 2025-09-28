Calciomercato Milan, Moretto: 'Tomori, contatti per il rinnovo'. Il punto

Calciomercato Milan, Tomori è stato spesso nei discorsi di una possibile cessione. Con Allegri ha ritrovato fiducia e posto da titolare. Le ultime novità

"Tomori sta beneficiando della fiducia di Allegri, lo vede con grande occhio". Matteo Moretto, nel suo video sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano, fa il punto sul mercato del Milan parlando del difensore inglese e del suo futuro in rossonero. Tomori, infatti, è stato vicino alla cessione varie volte, come ricorda lo stesso Moretto: "Negli ultimi mercati il Milan ha ricevuto offerte per Tomori, ad esempio la Juventus, ma Tomori è rimasto al Milan per sua volontà. Anche il Tottenham a gennaio aveva fatto un'offerta importante, ma anche in quel caso la volontà di Tomori ha fatto la differenza".