Calciomercato Milan, Moretto: 'Tomori, contatti per il rinnovo'. Il punto

Calciomercato Milan, Tomori è stato spesso nei discorsi di una possibile cessione. Con Allegri ha ritrovato fiducia e posto da titolare. Le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Tomori sta beneficiando della fiducia di Allegri, lo vede con grande occhio". Matteo Moretto, nel suo video sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano, fa il punto sul mercato del Milan parlando del difensore inglese e del suo futuro in rossonero. Tomori, infatti, è stato vicino alla cessione varie volte, come ricorda lo stesso Moretto: "Negli ultimi mercati il Milan ha ricevuto offerte per Tomori, ad esempio la Juventus, ma Tomori è rimasto al Milan per sua volontà. Anche il Tottenham a gennaio aveva fatto un'offerta importante, ma anche in quel caso la volontà di Tomori ha fatto la differenza".

Con l'arrivo in panchina di Allegri e la fiducia ritrovata potrebbe cambiare anche il presente e il futuro di Tomori: "Il difensore è in trattativa per un possibile rinnovo di contratto. Le parti ne stanno parlando, c'è la possibilità che prolunghi con il Milan, lui vuole restare".

L'esperto di calciomercato continua: "Allegri e la dirigenza sono contenti delle prestazioni di Tomori. Si vuole continuare insieme. Sono previsti nuovi contatti per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Ad oggi il rinnovo di Pulisic non è una priorità, non ci sono appuntamenti. Maignan è tutto fermo".

