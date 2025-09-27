Orlando: “Milan-Napoli? Si deciderà a centrocampo. Su Allegri dico…”

Su quale sarà la chiave di questa partita: "Il centrocampo. Lobotka uscirà sempre su Modric per impedirgli di iniziare l'azione. Penso che sarà lì il duello. Ed è da testare la difesa, perché è la prima vera squadra forte che incontra. I cambi poi saranno importanti".

Su quale coppia preferisce tra Modric-Rabiot e De Bruyne-McTominay:"Una bella sfida. Modric sposta tantissimo, ora sta meglio il Milan. McTominay non è quello dello scorso anno ancora, forse deve trovare le misure con De Bruyne, ma per qualità e quando stanno bene scelgo quelli del Napoli. E aggiungo: non capisco come mai per due anni il Milan ha mandato via Saelemaekers, per quello che ha dimostrato in queste stagioni e anche ora, per le sue caratteristiche".