PIANETAMILAN news milan interviste Orlando: “Milan-Napoli? Si deciderà a centrocampo. Su Allegri dico…”

INTERVISTE

Orlando: “Milan-Napoli? Si deciderà a centrocampo. Su Allegri dico…”

L'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha speso alcune parole su Milan-Napoli
L'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha speso alcune parole su Milan-Napoli, big match in programma a San Siro domani sera alle ore 20:45. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Orlando su Milan-Napoli

Su chi preferisce oggi tra Allegri e Conte:

"Mi prendo Conte, perché è da quando allena che non sbaglia mai un annno. Anche nelle partite difficili, quelle in casa con le piccole, porta semrpe a casa il risultato. Ha la squadra più forte. Allegri sta facendo qualcosa di diverso, Modric ha portato qualità e mentalità che ha trasmesso a tutti, ma preferisco Conte".

Su quale sarà la chiave di questa partita:"Il centrocampo. Lobotka uscirà sempre su Modric per impedirgli di iniziare l'azione. Penso che sarà lì il duello. Ed è da testare la difesa, perché è la prima vera squadra forte che incontra. I cambi poi saranno importanti".

LEGGI ANCHE: Milan-Napoli: torna la Curva Sud. Allegri sorride, mentre a Conte arriva una batosta

Su quale coppia preferisce tra Modric-Rabiot e De Bruyne-McTominay:"Una bella sfida. Modric sposta tantissimo, ora sta meglio il Milan. McTominay non è quello dello scorso anno ancora, forse deve trovare le misure con De Bruyne, ma per qualità e quando stanno bene scelgo quelli del Napoli. E aggiungo: non capisco come mai per due anni il Milan ha mandato via Saelemaekers, per quello che ha dimostrato in queste stagioni e anche ora, per le sue caratteristiche".

