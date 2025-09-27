Oggi, sabato 27 settembre 2025, vari siti online e quotidiani, sia sportivi che non, hanno parlato del Milan in vista del primo big match stagionale in programma domani sera a San Siro: Milan-Napoli. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>>
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Napoli: torna la Curva Sud. Allegri sorride, mentre a Conte arriva una batosta
ULTIME MILAN NEWS
Milan-Napoli: torna la Curva Sud. Allegri sorride, mentre a Conte arriva una batosta
Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, sabato 26 settembre 2025: tra campionato, stadio e...
© RIPRODUZIONE RISERVATA