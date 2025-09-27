Ex Milan, Guardiola su Walker: “Kyle è uno dei migliori terzini di sempre”

Parole d'amore per l'ex Milan Kyle Walker . Pep Guardiola, suo ex allenatore ai tempi del Manchester City, l'ha inserito nella lista dei migliori terzini destri della storia del calcio. Coe riferito dal The Guardian, il tecnico dei Citizens ha elogiato le grandissime qualità del giocatore e la continuità che ha avuto ai massimi livelli. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni sull'ex terzino del Milan:

“La scorsa stagione è stata dura per tutti quanti. Non lo giudico dal comportamento in un breve periodo di tempo. Kyle è stato incredibile, uno dei migliori terzini di sempre. Dormivo come un bambino la notte quando sapevo di avere Kyle a disposizione. È stato uno dei migliori in termini di rendimento e infortuni, ha giocato ogni partita. Era una figura incredibile per lo spogliatoio, in otto anni ha vinto 6 Premier League, una Champions League e altri titoli. C’era sempre quando avevamo bisogno di lui“.