Cupi: “Milan-Napoli? Verrà fuori una bella partita. Azzurri avanti mentre i rossoneri…”

Cupi: "Milan-Napoli? Vedo gli azzurri più svantaggiati rispetto ai rossoneri"

"Teoricamente è difficile dirlo. Sicuramente verrà fuori una bella partita, perché sono due squadre ambiziose e con allenatori che vogliono vincere. Sul piano dell’organico credo che il Napoli sia leggermente avvantaggiato, mentre il Milan sta costruendo ancora. Sarà una gara equilibrata, decisa da chi riuscirà a sfruttare meglio le occasioni. Mi aspetto una partita bella, tirata, tutta da seguire.