Cupi: “Milan-Napoli? Verrà fuori una bella partita. Azzurri avanti mentre i rossoneri…”

L'ex difensore azzurro, Andrea Cupi, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato di Milan-Napoli
L'ex difensore del Napoli, Andrea Cupi, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato della sfida di domani a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Cupi: "Milan-Napoli? Vedo gli azzurri più svantaggiati rispetto ai rossoneri"

"Teoricamente è difficile dirlo. Sicuramente verrà fuori una bella partita, perché sono due squadre ambiziose e con allenatori che vogliono vincere. Sul piano dell’organico credo che il Napoli sia leggermente avvantaggiato, mentre il Milan sta costruendo ancora. Sarà una gara equilibrata, decisa da chi riuscirà a sfruttare meglio le occasioni. Mi aspetto una partita bella, tirata, tutta da seguire.

Conte sposta davvero gli equilibri? Secondo me sì, lo è. Si percepisce subito quanto pretenda il massimo dai suoi giocatori: fisicità, intensità, concentrazione, senza mai mollare un contrasto. Lo si vede anche dal modo in cui vive la partita dalla panchina, come se fosse ancora in campo. Rispecchia il giocatore che era: determinato e vincente.

È arrivato a questi livelli perché, oltre a essere stato un grande calciatore, è un allenatore che non si accontenta mai e vuole sempre vincere. Oggi avere questa mentalità, soprattutto in piazze esigenti come Napoli, fa la differenza. Il segreto sta nel fatto che riesce ad ottenere dai suoi calciatori esattamente ciò che gli chiede, nonostante i grandi sacrifici"

