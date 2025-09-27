De Laurentiis:” Scudetto? Ce lo giocheremo anche con il Milan, che vinca il migliore”

Il campionato è iniziato da poco, siamo solamente alla 5 giornata di Serie A, ma già i vari opinionisti e non parlano di Lotta scudetto. Domani, alle ore 20:45 tra le mura di San Siro, andrà in scena Milan-Napoli , il primo grande big match della stagione per i rossoneri di Massimiliano Allegri . Con Rafael Leao recuperato, 'Max' avrà un'arma in più per potere far male ai ragazzi di Conte. A parlare però della lotta scudetto è stato anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

In un'intervista rilasciata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il presidente partenopeo ha dichiarato: “Chi è l’anti-Napoli? Anche l’anno scorso eravamo primi, le anti-Napoli sono sempre le solite tre del Nord alle quali possiamo aggiungere Atalanta o Roma che si è molto rinforzata con Gasperini. Quest’anno il campionato è estremamente combattivo e sarà divertente. Sfida al Milan? La vedo sempre bene, io tifo per me stesso e poi vinca il migliore”