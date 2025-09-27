Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste De Laurentiis:” Scudetto? Ce lo giocheremo anche con il Milan, che vinca il migliore”

INTERVISTE

De Laurentiis:” Scudetto? Ce lo giocheremo anche con il Milan, che vinca il migliore”

Aurelio De Laurentiis Napoli
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il campionato è iniziato da poco, siamo solamente alla 5 giornata di Serie A, ma già i vari opinionisti e non parlano di Lotta scudetto. Domani, alle ore 20:45 tra le mura di San Siro, andrà in scena Milan-Napoli, il primo grande big match della stagione per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Con Rafael Leao recuperato, 'Max' avrà un'arma in più per potere far male ai ragazzi di Conte. A parlare però della lotta scudetto è stato anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Lotta scudetto: le parole di De Laurentiis sul Milan

—  

LEGGI ANCHE: Primavera 1, pagelle Cremonese-Milan 0-1: tre elementi spiccano su tutti

In un'intervista rilasciata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il presidente partenopeo ha dichiarato: “Chi è l’anti-Napoli? Anche l’anno scorso eravamo primi, le anti-Napoli sono sempre le solite tre del Nord alle quali possiamo aggiungere Atalanta o Roma che si è molto rinforzata con Gasperini. Quest’anno il campionato è estremamente combattivo e sarà divertente. Sfida al Milan? La vedo sempre bene, io tifo per me stesso e poi vinca il migliore”

Leggi anche
Di Gennaro: “Modric e De Bruyne migliorano il nostro campionato, come facevano Platini e...
Scavuzzo: “San Siro? La delibera si può migliorare senza stravolgere la struttura”

© RIPRODUZIONE RISERVATA