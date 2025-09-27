Primavera 1, pagelle Cremonese-Milan 0-1: tre elementi spiccano su tutti

Si è disputata, nel pomeriggio, al 'Centro Sportivo Giovanni Arvedi' di Cremona, la partita Cremonese-Milan, valida per la 6^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno vinto 0-1: terzo successo consecutivo in trasferta in stagione. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA