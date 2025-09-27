"Comunque vada vedremo una regia di grande qualità. Hanno visione e tempi di gioco, con qualche differenza. Lobotka ha meno capacità di lancio mentre Modric verticalizza con grande facilità. Lo slovacco gioca più sul corto e riesce comunque a farlo con grande efficacia. Parliamo di due reparti completi in tutto, fisici e dotati di capacità realizzativa". L'ex giocatore Antonio Di Gennaro presenta Milan-Napoli parlando della sfida a centrocampo tra Modric e Lobotka . Ecco le sue parole a 'Il Corriere dello Sport'.

Di Gennaro: "Modric e De Bruyne? Parliamo di grandi giocatori. Come Maradona e Platini ..."

Su Rabiot: "I rossoneri con il francese hanno portato il livello del centrocampo a quello dei partenopei, acquisendo forza ed esperienza". Di Gennaro poi parla anche di cosa lo ha colpito di Modric e De Bruyne in Italia: "La loro umiltà. Ci mettono passione, voglia e la capacità di essere sempre nelle migliori condizioni. Parliamo di grandi giocatori che hanno l'umiltà e l’ambizione di fare cose importanti per loro stessi e per quello che danno alla squadra a livello di gioco e carisma. I campioni migliorano il nostro campionato e i loro compagni, come lo facevano ai miei tempi i vari Rummenigge, Platini, Maradona e Zico".