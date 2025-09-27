Pianeta Milan
Di Gennaro: “Modric e De Bruyne migliorano il nostro campionato, come facevano Platini e Maradona”

L'ex giocatore Antonio Di Gennaro presenta Milan-Napoli parlando anche degli arrivi in Italia di Luka Modric e Kevin De Bruyne. Ecco le sue parole
"Comunque vada vedremo una regia di grande qualità. Hanno visione e tempi di gioco, con qualche differenza. Lobotka ha meno capacità di lancio mentre Modric verticalizza con grande facilità. Lo slovacco gioca più sul corto e riesce comunque a farlo con grande efficacia. Parliamo di due reparti completi in tutto, fisici e dotati di capacità realizzativa". L'ex giocatore Antonio Di Gennaro presenta Milan-Napoli parlando della sfida a centrocampo tra Modric e Lobotka. Ecco le sue parole a 'Il Corriere dello Sport'.

Di Gennaro: "Modric e De Bruyne? Parliamo di grandi giocatori. Come Maradona e Platini ..."

Su Rabiot: "I rossoneri con il francese hanno portato il livello del centrocampo a quello dei partenopei, acquisendo forza ed esperienza". Di Gennaro poi parla anche di cosa lo ha colpito di Modric e De Bruyne in Italia: "La loro umiltà. Ci mettono passione, voglia e la capacità di essere sempre nelle migliori condizioni. Parliamo di grandi giocatori che hanno l'umiltà e l’ambizione di fare cose importanti per loro stessi e per quello che danno alla squadra a livello di gioco e carisma. I campioni migliorano il nostro campionato e i loro compagni, come lo facevano ai miei tempi i vari Rummenigge, Platini, Maradona e Zico". 

Di Gennaro chiude la sua intervista: "Penso a Ricci, che è stato un investimento e può imparare da Modric. Io giocavo dietro ad Antognoni ed era un piacere crescere con lui come riferimento. Certe esperienze ti fanno capire che con umiltà e ambizione di vincere si va lontano".

