Scavuzzo: “San Siro? La delibera si può migliorare senza stravolgere la struttura”

Le parole del vicesindaco Scavuzzo su San Siro

"Non ho mai detto che dal Consiglio non potessero arrivare emendamenti, ho detto che non avremmo accolto modifiche all’impianto su cui sono costruiti gli elementi essenziali del contratto. Il ruolo della politica rimane fondamentale e il dibattito sta aiutando a far emergere e dare visibilità ad alcuni passaggi non esplicitati durante la fase di negoziazione con i club e che invece serve far emergere chiaramente. Sia nei giorni scorsi, sia con l’audizione del professor Dalla Chiesa, sono emerse diverse istanze che migliorano la delibera e andranno a migliorare il contratto, senza stravolgerne la struttura. Ad esempio il richiamo che è stato fatto sui controlli delle imprese da parte del Comune e della Prefettura, la white list. Lo avevamo accolto come richiesta, ma è importante che sia scritto nero su bianco e lo faremo.