Scavuzzo: “San Siro? La delibera si può migliorare senza stravolgere la struttura”

Il vicesindaco di Milano, Scavuzzo, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato della delibera sulla vendita di San Siro a Milan ed Inter
Alessia Scataglini
Il vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del 'Corriere della Sera', dove ha parlato della delibera che riguarda la vendita di San Siro ai due club milanesi, Milan ed Inter. Ricordiamo che il voto arriverà lunedì in Consiglio Comunale. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole del vicesindaco Scavuzzo su San Siro

"Non ho mai detto che dal Consiglio non potessero arrivare emendamenti, ho detto che non avremmo accolto modifiche all’impianto su cui sono costruiti gli elementi essenziali del contratto. Il ruolo della politica rimane fondamentale e il dibattito sta aiutando a far emergere e dare visibilità ad alcuni passaggi non esplicitati durante la fase di negoziazione con i club e che invece serve far emergere chiaramente. Sia nei giorni scorsi, sia con l’audizione del professor Dalla Chiesa, sono emerse diverse istanze che migliorano la delibera e andranno a migliorare il contratto, senza stravolgerne la struttura. Ad esempio il richiamo che è stato fatto sui controlli delle imprese da parte del Comune e della Prefettura, la white list. Lo avevamo accolto come richiesta, ma è importante che sia scritto nero su bianco e lo faremo.

Altro emendamento? Riguarda il Parco dei Capitani. Diversi consiglieri ci hanno chiesto di illustrare meglio le responsabilità sulla qualità del terreno nel sottosuolo del Parco. Stiamo scrivendo una formulazione più esplicita, anche qui nero su bianco, per rassicurare rispetto a un possibile lievitare di costi di bonifica oggi esclusi dai certificati sulla qualità dei suoli".

