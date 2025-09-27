Chiariello: “Il Milan non sa chi è. Contro Napoli e Juve può uscirne ridimensionato”

Le parole di Chiariello su Milan-Napoli

"Per loro, però per loro questa è una partita che eleva il loro tono. Il Milan non sa chi è. E’ una squadra in costruzione con nuovo allenatore, che deve trovare una sua dimensione e deve capire che cos'è: se è una squadra che lotta per entrare in Champions, se è una squadra che lotta addirittura per lo scudetto, se è una squadra che invece si è sopravvalutata e può uscirne con le ossa rotte dalle prossime due. Perché nelle prossime due accade questo: che dopo il Napoli c'ha la Juve e quindi da questo doppio confronto Napoli Juve il Milan potrebbe uscirne ridimensionato. Questo è il problema del Milan, capire in queste due prossime partite qual è la sua dimensione. Per cui una vittoria sul Napoli darebbe quell'abbrivio, quel convincimento che si può lottare ai massimi livelli e diventerebbe un cliente pericoloso.