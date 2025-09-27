Chiariello: “Il Milan non sa chi è. Contro Napoli e Juve può uscirne ridimensionato”

Ecco perché questa partita diventa importante, non perché Milan-Napoli che da sola accende i riflettori in automatico e che comunque San Siro è comunque un qualcosa che dà lustro, dà fiducia e tutto il resto. Serve perché il Napoli in questa partita che è asimmetrica rispetto alle aspettative e alle conseguenze della partita stessa, va a colpire alla testa il serpente che si snoda ed è il Diavolo rossonero sotto le sembianze della serpe pronta a colpirti. E il serpente lo si neutralizza colpendolo. alla testa.
Questo è l'effetto collaterale più importante del fermare il Milan a San Siro, anche solo con un pareggio, già basterebbe e poi se uno non vuol pensare sempre al massimo della vita, che sarebbero tre partite, tre vittorie e grazie, c'è poco da discutere. Firmeremmo tutti per tre partite, tre vittorie. L'obiettivo che secondo me realisticamente il Napoli può portare a casa è fare sette punti in tre partite: pareggio a San Siro e le due vittorie obbligatorie in casa con Sporting e Genoa. Anche lì una bella firmetta non sarebbe da disdegnare. Mai dire mai alla Provvidenza, questo Napoli può far tutto, ma la può anche perdere. E allora finiamo così. Comunque vada restiamo sereni”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA