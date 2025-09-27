L'esordio con sconfitta in casa contro la Cremonese ha rappresentato uno shock per i tifosi del Milan . Fortunatamente, i successivi ottimi risultati della squadra hanno fatto cambiare parecchio il giudizio sulla squadra di Allegri nelle ultime settimane. In ogni caso, la partita contro i grigiorossi ha impartito una lezione ai rossoneri: non esistono gare facili. È una regola non scritta del campionato di Serie A che sembra aver imparato anche Loftus-Cheek . Ecco cosa ha detto il centrocampista inglese - durante un'intervista a 'CBS Sports Golazo' - circa le difficoltà del campionato italiano.

È vero che anche le squadre di bassa classifica in Italia sono squadre ostiche e difficili da affrontare? "Si è così, ogni partita è difficile, ogni squadra ha il suo modo di giocare e di essere una minaccia per te. È davvero difficile vincere le partite, devi essere sempre pronto e concentrato ogni partita per prendere i 3 punti. Come avete visto con la Cremonese è stata una partita difficile, insidiosa, che abbiamo perso. È un campionato molto molto difficile".