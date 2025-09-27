Loftus-Cheek ha le caratteristiche del centrocampista-incursore che tanto piace ad Allegri. Il tecnico livornese, infatti, lo ha impiegato in due posizioni in questo inizio di stagione al Milan. La prima è la più naturale per il centrocampista inglese, la mezzala destra. La seconda, invece, è quella più inedita: la seconda punta, alle spalle di Gimenez. In questo ruolo l'inglese si è disimpegnato bene sia contro il Bologna dal primo minuto sia contro l'Udinese a gara in corso. Bene, ma qual è il ruolo preferito da Loftus-Cheek? Lo ha rivelato lui stesso nel corso di un'intervista per 'CBS Sports Golazo'.
Loftus-Cheek: “Mi sento più un giocatore offensivo, dominante”
Qual è il ruolo preferito di Ruben Loftus-Cheek? Il centrocampista del Milan ne ha parlato nel corso di un'intervista a 'CBS Sports Golazo'
Milan, Loftus-Cheek sul suo ruolo preferito—
Dove ti piace giocare Ruben, in che zona di campo preferisci agire? "Ho ricoperto molti ruoli in carriera, posso giocare in tante posizioni. A volte penso che sia un dono, altre una maledizione perché sai che a volte non puoi giocare dove preferisci. Mi sento più a mio agio da qualche parte a centrocampo, mi sento più un giocatore offensivo, dominante, mi piace entrare in area e creare azioni. In questa posizione penso di essere meglio di tutte le altre ma gioco sempre dove serve e dove mi dice il mister".
