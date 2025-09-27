Loftus-Cheek ha le caratteristiche del centrocampista-incursore che tanto piace ad Allegri. Il tecnico livornese, infatti, lo ha impiegato in due posizioni in questo inizio di stagione al Milan. La prima è la più naturale per il centrocampista inglese, la mezzala destra. La seconda, invece, è quella più inedita: la seconda punta, alle spalle di Gimenez. In questo ruolo l'inglese si è disimpegnato bene sia contro il Bologna dal primo minuto sia contro l'Udinese a gara in corso. Bene, ma qual è il ruolo preferito da Loftus-Cheek? Lo ha rivelato lui stesso nel corso di un'intervista per 'CBS Sports Golazo'.