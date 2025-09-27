Pianeta Milan
Hernanes: “Allegri è uno degli allenatori migliori che ho avuto in carriera”

Milan-Napoli sarà anche Allegri contro Conte. Chi è meglio tra i due? Ecco le parole del 'Profeta' Hernanes a 'Radio Marte'
Domani sera andrà in scena a San Siro Milan-Napoli, big match della quinta giornata del campionato di Serie A. C'è grande attesa per la sfida tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Chi è meglio? Questa domanda è piuttosto inflazionata negli ultimi giorni. Ha risposto ad essa anche il 'Profeta' Hernanes, ex calciatore e ora opinionista. Oltre a rispondere a tale interrogativo, ha presentato anche il Napoli.

Verso il Milan-Napoli, le considerazioni di Hernanes

Dopo essersi prodigato in una metafora scacchistica il weekend scorso a 'DAZN', Hernanes continua a usare l'immagine degli scacchi. Ecco cosa ha detto del Napoli: "Nel Napoli, se fossimo negli scacchi, la regina dovrebbe essere De Bruyne però finora non è ancora ai livelli che conosciamo. Anguissa è arrivato come un pedone, però è diventato un giocatore importante che oltre a fare assist e gol sta mettendo anche molta qualità in fase di impostazione. La regina fa i tre compiti, aiuta in fase difensiva, in fase di sacrificio e va anche a creare il gioco e a concludere, Anguissa sta facendo tutto questo.

Allegri o Conte? "Non riesco a fare una valutazione completa perché con Conte non ho mai lavorato. Allegri è uno degli allenatori migliori che ho avuto in carriera. Conte è un grande professionista che insegna a lavorare per vincere. Ho comprato il libro di Conte e mi piace molto la frase: dare tutto e chiedere tutto”.

