Domani sera andrà in scena a San Siro Milan-Napoli , big match della quinta giornata del campionato di Serie A. C'è grande attesa per la sfida tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte . Chi è meglio? Questa domanda è piuttosto inflazionata negli ultimi giorni. Ha risposto ad essa anche il 'Profeta' Hernanes , ex calciatore e ora opinionista. Oltre a rispondere a tale interrogativo, ha presentato anche il Napoli.

Verso il Milan-Napoli, le considerazioni di Hernanes

Dopo essersi prodigato in una metafora scacchistica il weekend scorso a 'DAZN', Hernanes continua a usare l'immagine degli scacchi. Ecco cosa ha detto del Napoli: "Nel Napoli, se fossimo negli scacchi, la regina dovrebbe essere De Bruyne però finora non è ancora ai livelli che conosciamo. Anguissa è arrivato come un pedone, però è diventato un giocatore importante che oltre a fare assist e gol sta mettendo anche molta qualità in fase di impostazione. La regina fa i tre compiti, aiuta in fase difensiva, in fase di sacrificio e va anche a creare il gioco e a concludere, Anguissa sta facendo tutto questo.