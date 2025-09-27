Pianeta Milan
Loftus-Cheek: “Stiamo iniziando a vederci più uniti come squadra e a giocare un buon calcio”

Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato un'intervista a 'CBS Sports Golazo'. Ecco le sue parole sull'obiettivo stagionale del Milan
Ruben Loftus-Cheek sta tornando a essere una risorsa importante per il Milan. Dopo una buonissima prima stagione in rossonero (10 gol sotto la guida di Pioli nel 2023/24), l'anno scorso si era un po' perso. Il suo scarso rendimento è sicuramente stato causato dai molti infortuni che lo hanno tormentato. Ora è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista con Massimiliano Allegri in panchina. All'interno di un'intervista a 'CBS Sports Golazo' ha parlato dell'obiettivo stagionale della squadra.

Milan, Loftus-Cheek parla dell'obiettivo stagionale

L'obiettivo dichiarato del Milan è tornare in Champions League, ma nello spogliatoio c'è l'idea di poter fare di più? Domenica giocate contro il Napoli, una partita importante contro una squadra forte che l'anno scorso non ha giocato la Champions come voi e poi ha vinto lo scudetto. Che percezione c'è nello spogliatoio? "Sì, penso che dobbiamo essere realisti e concentrarci su cosa sta succedendo ora. Abbiamo giocato belle partite e stiamo iniziando a vederci più uniti come squadra e a giocare un buon calcio, ma penso che non possiamo entusiasmarci troppo. Dobbiamo rimanere concentrati sul migliorare ogni giorno come squadra, allenandoci bene, e concentrandoci partita dopo partita senza guardare troppo avanti perché è solo l'inizio della stagione".

