L'obiettivo dichiarato del Milan è tornare in Champions League, ma nello spogliatoio c'è l'idea di poter fare di più? Domenica giocate contro il Napoli, una partita importante contro una squadra forte che l'anno scorso non ha giocato la Champions come voi e poi ha vinto lo scudetto. Che percezione c'è nello spogliatoio? "Sì, penso che dobbiamo essere realisti e concentrarci su cosa sta succedendo ora. Abbiamo giocato belle partite e stiamo iniziando a vederci più uniti come squadra e a giocare un buon calcio, ma penso che non possiamo entusiasmarci troppo. Dobbiamo rimanere concentrati sul migliorare ogni giorno come squadra, allenandoci bene, e concentrandoci partita dopo partita senza guardare troppo avanti perché è solo l'inizio della stagione".