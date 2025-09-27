Milan-Napoli, Modric contro De Bruyne: sfida tra campioni senza tempo

Milan-Napoli di domenica sera non sarà solo la sfida tra Allegri e Conte, ma anche tra due campioni che hanno disegnato calcio a centrocampo per anni. Da una parte Luka Modric, dall’altra Kevin De Bruyne: entrambi, in poco tempo, hanno conquistato Milan e Napoli. Come scrive 'Tuttosport', il centrocampista rossonero ha fatto capire ad Allegri in pochi allenamenti di poter essere anche un leader tecnico e non solo emotivo della squadra: sa gestire ritmi, tempi e manovra della squadra.