Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Modric contro De Bruyne: sfida tra due campioni senza tempo. E i trofei vinti …

MILAN-NAPOLI

Modric contro De Bruyne: sfida tra due campioni senza tempo. E i trofei vinti …

Milan-Napoli, Modric contro De Bruyne: sfida tra campioni senza tempo
Milan-Napoli a San Siro sarà il teatro anche di sfide molto importanti: quella più importante potrebbe essere tra Modric e De Bruyne a centrocampo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Napoli di domenica sera non sarà solo la sfida tra Allegri e Conte, ma anche tra due campioni che hanno disegnato calcio a centrocampo per anni. Da una parte Luka Modric, dall’altra Kevin De Bruyne: entrambi, in poco tempo, hanno conquistato Milan e Napoli. Come scrive 'Tuttosport', il centrocampista rossonero ha fatto capire ad Allegri in pochi allenamenti di poter essere anche un leader tecnico e non solo emotivo della squadra: sa gestire ritmi, tempi e manovra della squadra.

Milan-Napoli, Modric contro De Bruyne

—  

De Bruyne con il Napoli sta giocando in vari ruoli: un po' mezzala, un po' trequartista, a volte seconda punta. Il belga è pronto per sacrificarsi per Antonio Conte. Domenica ci sarà la sfida con Luka Modric col quale ha giocato contro in Champions o con le rispettive nazionali.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Capello: "A San Siro va detto arrivederci. Ho l'incubo che possa essere abbandonato a se stesso">>>

L'incrocio in un campionato sarà una novità. Una sfida fra i giocatori più vincenti degli ultimi anni, quelli con più trofei in Serie A: 34 per il croato, 24 per il belga.

Leggi anche
L’allarme di Criscitiello: “Stanno bruciando Camarda. Hanno sbagliato tutto. Io...
Adli: “Volevo assolutamente restare al Milan. Purtroppo la società ha fatto in modo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA