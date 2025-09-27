Milan-Napoli, Modric contro De Bruyne: sfida tra campioni senza tempo

Milan-Napoli a San Siro sarà il teatro anche di sfide molto importanti: quella più importante potrebbe essere tra Modric e De Bruyne a centrocampo
Milan-Napoli di domenica sera non sarà solo la sfida tra Allegri e Conte, ma anche tra due campioni che hanno disegnato calcio a centrocampo per anni. Da una parte Luka Modric, dall’altra Kevin De Bruyne: entrambi, in poco tempo, hanno conquistato Milan e Napoli. Come scrive 'Tuttosport', il centrocampista rossonero ha fatto capire ad Allegri in pochi allenamenti di poter essere anche un leader tecnico e non solo emotivo della squadra: sa gestire ritmi, tempi e manovra della squadra.
Milan-Napoli, Modric contro De Bruyne
De Bruyne con il Napoli sta giocando in vari ruoli: un po' mezzala, un po' trequartista, a volte seconda punta. Il belga è pronto per sacrificarsi per Antonio Conte. Domenica ci sarà la sfida con Luka Modric col quale ha giocato contro in Champions o con le rispettive nazionali.