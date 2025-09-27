Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Adli: “Volevo assolutamente restare al Milan. Purtroppo la società ha fatto in modo …”

ULTIME MILAN NEWS

Adli: “Volevo assolutamente restare al Milan. Purtroppo la società ha fatto in modo …”

Adli: 'Volevo assolutamente restare al Milan. Purtroppo la società ha fatto in modo ...'
Yacine Adli, centrocampista che il Milan ha ceduto a settembre all'Al-Shabab, ha parlato proprio della sua cessione. Ecco le sue parole a 'L'Equipe'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Volevo assolutamente restare al Milan". Queste le parole di Yacine Adli, ceduto a settembre dai rossoneri all'Al-Shabab dopo un'estate in cui è stato sempre sul mercato: "Purtroppo la società ha fatto in modo di separarmi", racconta il centrocampista in una sua intervista a 'L'Equipe'. Come detto, Adli è stato ceduto in Saudi Pro League dopo che il mercato italiano era chiuso, ma con la possibilità comunque di vendere in altri campionati, come quello arabo.

Milan, Adli racconta la sua cessione

—  

Dopo una buona stagione con la Fiorentina in prestito, Adli avrebbe potuto anche restare in Italia: "Ho avuto quindi una preparazione un po' troncata, dato che ero fuori squadra e volevano cedermi. Ho avuto molte altre offerte, soprattutto in Italia, ma anche in alcuni club in Inghilterra e Francia".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, altro che Kristensen: Allegri ha bisogno di ben altro per la sua difesa. Serve uno come ...>>>

Perché Adli ha scelto quindi di lasciare l'Italia e l'Europa? "E poi ho avuto questa opportunità, che ho giudicato la migliore per la mia famiglia", questo il racconto del centrocampista.

Leggi anche
Buffon: “Allegri? Vi racconto due aneddoti. Ecco cosa mi aspetto da Milan-Napoli. Modric...
Loftus-Cheek: “Modric? È fantastico giocare vicino a lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA