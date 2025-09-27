" Volevo assolutamente restare al Milan ". Queste le parole di Yacine Adli, ceduto a settembre dai rossoneri all 'Al-Shabab dopo un'estate in cui è stato sempre sul mercato: " Purtroppo la società ha fatto in modo di separarmi ", racconta il centrocampista in una sua intervista a 'L'Equipe'. Come detto, Adli è stato ceduto in Saudi Pro League dopo che il mercato italiano era chiuso, ma con la possibilità comunque di vendere in altri campionati, come quello arabo.

Milan, Adli racconta la sua cessione

Dopo una buona stagione con la Fiorentina in prestito, Adli avrebbe potuto anche restare in Italia: "Ho avuto quindi una preparazione un po' troncata, dato che ero fuori squadra e volevano cedermi. Ho avuto molte altre offerte, soprattutto in Italia, ma anche in alcuni club in Inghilterra e Francia".