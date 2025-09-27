La stagione del Milan era partita male: sconfitta bruciante all'esordio in campionato contro la Cremonese . Dopo quattro partite (tre di Serie A e una di Coppa Italia) la situazione è totalmente cambiata. Un primo momento di svolta c'è stato al 66' di Lecce-Milan , seconda giornata. In quel minuto Modric pennellò una punizione sulla testa di Loftus-Cheek , il quale - con un'ottima spizzata - mise in rete la palla dello 0-1. Qualche minuto più tardi, Pulisic raddoppiò, chiudendo la sfida e regalando la prima vittoria in campionato ai rossoneri. Se Allegri vuole 15 gol in due da Loftus-Cheek e Fofana, il piede fatato di Modric può agevolare le operazioni con i suoi assist. Il centrocampista inglese lo ha già piacevolmente provato. In un'intervista a 'CBS Sports Golazo' , il numero 8 ha proprio parlato del campione croato. Ecco le sue parole.

Quanto è facile giocare a centrocampo accanto a un vincitore del Pallone d'Oro come Luka Modric? "Si, è davvero bello giocare al suo fianco, si è visto durante il suo primo allenamento, è così calmo e composto in campo, quindi ha il controllo di ciò che lo circonda e quando ha la palla non devi preoccuparti, sai che ti troverà, se fai un movimento lui ti vede. Avete visto tutti l'impatto che ha già avuto. Quindi si, è fantastico giocare vicino a lui e averlo in squadra per vincere le partite".