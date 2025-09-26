Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic si conoscono da tempo. I due, arrivati due estati fa, prima del Milan giocavano insieme al Chelsea . Ora, come durante la prima stagione in rossonero, sono tornati a essere entrambi giocatori importanti per la squadra. Se lo statunitense lo è sempre stato, lo stesso non si può dire dell'inglese. Nella scorsa stagione, infatti, molti problemi fisici lo hanno costretto a recitare un ruolo marginale all'interno del gruppo. Nel corso di un'intervista a CBS Sports Golazo , il numero 8 ha parlato del suo amico e compagno, che attualmente sta attraversando un periodo di forma straordinario.

Un giocatore che è in una forma straordinaria è Christian Pulisic. Avete lavorato insieme in diverse squadre. Cosa hai notato di speciale in lui e perché è così in forma in questo momento? "Christian lavora duro, molto duro ogni giorno. Allena la finalizzazione, i rigori, vuole essere un giocatore in grado di influenzare le partite. Una cosa che dico di Christian nelle ultime due stagioni in cui sono stato con lui è che è stato davvero consistente nelle partite con i suoi numeri. Si è fatto vedere quando contava con grandi gol e grandi prestazioni nelle partite importanti e lo si vede migliorare partita per partita. Io penso che abbia ancora molta strada da fare per crescere perché ha un potenziale enorme. Avere Christian in squadra è fantastico, siamo molto amici fin dai tempi del Chelsea quindi sono molto contento di vederlo crescere così e vedere che è diventato un giocatore di altissimo livello".