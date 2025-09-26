Ruben Loftus-Cheek ha iniziato bene la sua terza stagione al Milan . Per caratteristiche, potrebbe essere un giocatore che fa molto comodo ad Allegri . Il tecnico - durante varie conferenze stampa - ha dimostrato di avere grande fiducia in lui e di apprezzarne doti fisiche, atletiche e tecniche. Nel suo 3-5-2 l'allenatore lo ha utilizzato sia come mezzala destra (il suo ruolo naturale) sia come giocatore sotto la punta. Questo ruolo lo ha occupato con buoni risultati in Milan-Bologna , quando era chiamato a sostenere Gimenez . Tra Loftus-Cheek e Allegri sembra sia scattato un buon feeling, come confermato dal centrocampista inglese in un'intervista per 'CBS Sports Golazo'.

Cosa ha portato Allegri alla squadra e cosa ha cambiato rispetto all'anno scorso? "Il mister ha portato grande energia alla squadra e in campo, siamo molto compatti in campo e non vogliamo subire gol, questo è l'obiettivo della stagione, vincere e non subire gol e questo ci dà maggiori chance di vincere perché abbiamo grande qualità e per il futuro se riusciamo a mantenere questa solidità difensiva abbiamo grandi possibilità di vincere le partite, e credo che l'abbiate visto".