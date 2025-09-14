Risultati Serie A, Milan-Bologna 1-0: tabellino e marcatori | News

MILAN-BOLOGNA 1-0
Marcatori: 61' Modrić
MILAN (3-5-1-1): Maignan (56' Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (46' De Winter); Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek (66' Pulisic); Giménez (85' Nkunku). A disposizione: Pittarella, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Balentien. Allenatore: Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannīs (62' Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (74' Odgaard), Fabbian (62' Bernardeschi), Cambiaghi (74' Rowe); Castro (83' Dallinga). A disposizione: Happonen, Ravaglia, De Silvestri, Tomašević, Vitík, Moro, Domínguez. Allenatore: Italiano.
Arbitro: Marcenaro di Genova.
Ammoniti: 10' Estupiñán (M), 18' Tomori (M), 45' Saelemaekers (M), 73' Miranda (B), 86' Skorupski (B)
Espulsi: 89' Allegri (M, non dal campo).
Note: 14' gol annullato a Cambiaghi (B) per fuorigioco.
