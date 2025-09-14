Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Risultati Serie A, Milan-Bologna 1-0: tabellino e marcatori | News

MILAN-BOLOGNA

Risultati Serie A, Milan-Bologna 1-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco numeri e dati del match disputatosi stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, tra rossoneri e rossoblu
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Bologna 1-0, il tabellino

—  

Il Milan di Massimiliano Allegri vince la sua prima partita in casa in questa Serie A 2025-2026: lo fa battendo per 1-0 il Bologna di Vincenzo Italiano al termine di una partita molto dura, equilibrata e spigolosa. Nella quale, però, i rossoneri centrano due pali nel primo tempo, con Pervis Estupiñán e Ruben Loftus-Cheek, e due nella ripresa, con Samuele Ricci e Santiago Giménez.

Decide, al 61', un bel gol di Luka Modrić, al primo centro in maglia rossonera (è il 5° calciatore 40enne di sempre a segnare nel campionato italiano), su assist di Alexis Saelemaekers. Nel finale, calcio di rigore solare tolto dal V.A.R. per un netto fallo su Christopher Nkunku e conseguente espulsione di Allegri. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Bologna 1-0 a 'San Siro'.

LEGGI ANCHE

MILAN-BOLOGNA 1-0

Marcatori: 61' Modrić

MILAN (3-5-1-1): Maignan (56' Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (46' De Winter); Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek (66' Pulisic); Giménez (85' Nkunku). A disposizione: Pittarella, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Balentien. Allenatore: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannīs (62' Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (74' Odgaard), Fabbian (62' Bernardeschi), Cambiaghi (74' Rowe); Castro (83' Dallinga). A disposizione: Happonen, Ravaglia, De Silvestri, Tomašević, Vitík, Moro, Domínguez. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: 10' Estupiñán (M), 18' Tomori (M), 45' Saelemaekers (M), 73' Miranda (B), 86' Skorupski (B)

Espulsi: 89' Allegri (M, non dal campo).

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Note: 14' gol annullato a Cambiaghi (B) per fuorigioco.

Leggi anche
Milan-Bologna 1-0 (90′): decide il ‘Maestro’ Modric | Serie A News
Milan-Bologna 1-0, primo gol in rossonero per Modric! | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA