Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio a 'San Siro', contro il Bologna di Vincenzo Italiano, in occasione della partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026. E lo fa con un gol d'autore, quello di Luka Modrić, al suo primo sigillo ufficiale in maglia rossonera. Si tratta del 5° giocatore di 40 anni ad andare a segno nel massimo campionato italiano.
Milan-Bologna 1-0, primo gol in rossonero per Modric! | Serie A News
Luka Modric sblocca il risultato in Milan-Bologna a 'San Siro': bel gol del 40enne centrocampista croato sull'assist di Alexis Saelemaekers
Al 61', il poderoso Ruben Loftus-Cheek avvia la ripartenza rossonera, porta palla e poi la cede, a destra, ad Alexis Saelemaekers. L'esterno belga aspetta, vede l'inserimento di Modrić e lo serve: il croato, da appena dentro l'area, di prima intenzione, batte Łukasz Skorupski con un bel piatto all'angolino! Milan-Bologna 1-0!
