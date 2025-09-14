partite

Serie A, Milan-Bologna 0-0: esordio per De Winter | LIVE News

Serie A, Milan-Bologna: la partita di San Siro in diretta | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è il Milan-Bologna, terza giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE con la diretta testuale
Redazione

ECCO DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING MILAN-BOLOGNA

+++ MILAN-BOLOGNA, LE FORMAZIONI UFFICIALI +++

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek; Giménez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Bartesaghi, Pulisic, Balentien, Nkunku. Allenatore: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannīs; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Happonen, Ravaglia, De Silvestri, Tomašević, Vitík, Miranda, Moro, Bernardeschi, Domínguez, Odgaard, Rowe, Dallinga. Allenatore: Italiano.

 

14/09/2025 - 20:45
MILAN
0-0
BOLOGNA
45'
cambio

Fuori Pavlovic Dentro De Winter

45'
inzio-secondo-tempo

Inizia il secondo tempo di Milan-Bologna!

45+1'
fine-match

Termina qua il primo tempo di Milan-Bologna: 0-0 a San Siro

45'

Segnalato 1 minuto di recupero

44'
occasione

Altro palo per il Milan! Questa volta il tiro proveniva da Loftus-Cheek

34'

Ora il match è abbastanza 'fermo': unica nota da aggiungere, in questa fase il Bologna ha più possesso palla rispetto a prima 

23'
occasione

Occasionissima per Estupinan: palo clamoroso!

21'

Castro cerca Orsolini in area, con quest'ultimo che prova un tiro di destro bloccato successivamente da Maignan

17'
ammonizione

Altra ammonizione per il Milan: finisce nel taccuino di Marcenaro anche Fik Tomori 

14'

Segna il Bologna, ma il gol viene annullato: fuorigioco

9'
ammonizione

Primo giallo del match: ammonito Estupinan

5'

Arriva il fischio di Marcenaro: fallo in attacco per Rabiot 

1'
inzio-match

Ci siamo: tutto pronto a San Siro, inizia Milan-Bologna!

+++ MILAN-BOLOGNA, LE NOTIZIE LIVE +++

MILAN-BOLOGNA: LE PAROLE DI ALLEGRI A DAZN

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026

MILAN-BOLOGNA, PARLA TOMORI

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Bologna, 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Le sue parole su difesa e...

MILAN-BOLOGNA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Di seguito, le due formazioni ufficiali del match di stasera.

MILAN-BOLOGNA: I NUMERI DI PULISIC

Pulisic partirà dalla panchina in Milan-Bologna? In ogni caso, i rossoblù sono tra le 'vittime' preferite dello statunitense

MILAN-BOLOGNA: TUTTI I PRECEDENTI DI SAN SIRO

Di seguito, tutti i precedenti e le curiosità sul match di San Siro

MILAN-BOLOGNA: IL CENTROCAMPO 'TUTTO MUSCOLI'

Secondo le probabili formazioni di Milan-Bologna, Allegri dovrebbe schierare un centrocampo molto muscolare

MILAN-BOLOGNA, TUTTE LE INFO 

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Milan e Bologna, in programma alle ore 20:45 di domenica 14 settembre

MILAN-BOLOGNA, TEST PER ESTUPINAN 

Milan-Bologna, Estupinan osservato speciale: per il terzino sinistro rossonero una sfida molto difficile. Ecco la nostra analisi

MILAN-BOLOGNA, RABIOT CHIUDE LA MEDIANA 

Milan-Bologna, Rabiot potrebbe esordire dal primo minuto con la maglia rossonera a San Siro? Massimiliano Allegri ha trovato la sua mediana?

MILAN-BOLOGNA, SPAZIO A GIMENEZ 

Milan, Gimenez e un'altra occasione dal primo minuto. L'attaccante rossonero, infatti, giocherà contro il Bologna. E le parole di Allegri...

MILAN-BOLOGNA, DEBUTTO DELLA TERZA MAGLIA

Il Milan vestirà questa sera contro il Bologna il terzo kit del 2025/26 e sarà il debutto ufficiale della terza maglia del Diavolo

MILAN-BOLOGNA, IL PARERE DI ORDINE

Franco Ordine, giornalista, ha parlato delle parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Bologna. Ecco il suo pensiero

MILAN-BOLOGNA, UN DUBBIO PER ALLEGRI

Milan-Bologna, De Winter potrebbe partire per la prima volta da titolare? Allegri deve decidere. Ecco le ultime novità di formazione

MILAN-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI 

Milan-Bologna, probabili formazioni: per i rossoneri terza partita della Serie A 2025-26. Massimiliano Allegri potrebbe cambiare qualcosa

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Bologna, terza giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

