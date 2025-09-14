Pianeta Milan
Milan-Bologna, tutti i precedenti a San Siro: i rossoneri sorridono, mentre…

In vista della partita di questa sera tra Milan e Bologna, in programma alle ore 20.45, la Lega Serie A ha diramato alcune statistiche
Alessia Scataglini

In vista della partita di questa sera tra Milan e Bologna, in programma alle ore 20.45, la Lega Serie A ha diramato alcune curiose statistiche. Nella 'Scala del Calcio' le due squadre si sono incrociate ben 87 volte: 51 le vittorie totali del Milan contro le 14 dei felsinei mentre i pareggi sono 11.

Milan-Bologna: rossoneri imbattuti in casa, tutti i precedenti

L'ultima vittoria del Bologna contro il Milan a San Siro risale al lontano 2015-2016, quando Giaccherini firmò il gol dell'1-0 all'82esimo minuto, regalando la vittoria ai rossoblù. Da quel momento in poi, sono state 9 le sfide totali in casa rossonera, con 7 vittorie a favore del Milan e 2 pareggi.

Sul lato degli allenatori, invece, Allegri ed Italiano, nel corso delle loro carriere, si sono incontrati 'solo' 8 volte: l'allenatore livornese comanda con ben 6 vittorie (cinque delle quali arrivate con un semplice 1-0), mentre Italiano ha collezionato soltanto una vittoria ed un pareggio. Una curiosità aggiuntiva, invece, riguarda il messicano Santiago Gimenez, attaccante dei rossoneri: l'unica doppietta messa a segno dal 'Bebote' è arrivata proprio contro il Bologna lo scorso 9 maggio nel match finito per 3-1.

