Milan-Bologna, tutti i precedenti a San Siro: i rossoneri sorridono, mentre…

Sul lato degli allenatori, invece, Allegri ed Italiano, nel corso delle loro carriere, si sono incontrati 'solo' 8 volte: l'allenatore livornese comanda con ben 6 vittorie (cinque delle quali arrivate con un semplice 1-0), mentre Italiano ha collezionato soltanto una vittoria ed un pareggio. Una curiosità aggiuntiva, invece, riguarda il messicano Santiago Gimenez, attaccante dei rossoneri: l'unica doppietta messa a segno dal 'Bebote' è arrivata proprio contro il Bologna lo scorso 9 maggio nel match finito per 3-1.
