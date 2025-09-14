Milan-Bologna, tutti i precedenti a San Siro: i rossoneri sorridono, mentre…

In vista della partita di questa sera tra Milan e Bologna, in programma alle ore 20.45, la Lega Serie A ha diramato alcune statistiche

Nella 'Scala del Calcio' le due squadre si sono incrociate ben 87 volte: 51 le vittorie totali del Milan contro le 14 dei felsinei mentre i pareggi sono 11.