Milan, tra mercato e infortuni: Rabiot, Bonomi e… la stella proveniente dal Real!

Oggi, domenica 14 settembre 2025, vari siti online e quotidiani, sia sportivi che non, hanno dato ampio spazio al Milan. Dopo lo stop dovuto alla classica sosta delle Nazionali, i ragazzi di Massimiliano Allegri scenderanno in campo, questa sera a San Siro, contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Vediamo le principali notizie pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA