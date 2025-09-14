Il Milan Primavera torna alla vittoria: 2-0 contro il Cagliari, decisivi Ossola e…

Mister Renna: "È stata una partita dominata fin dal primo minuto, abbiamo avuto 4/5 palle gol e li abbiamo tenuti sempre bassi. Volevo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a sacrificarsi tutti, sia chi è partito titolare sia chi è subentrato, hanno dato l'anima per vincere questa partita. Hanno esordito altri due ragazzi, Tartaglia e Nolli, hanno fatto benissimo loro e anche Zaramella e Cissé che sono entrati dopo. I giovani stanno crescendo giorno dopo giorno e vanno elogiati. Ora testa al Frosinone".