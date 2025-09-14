Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Il Milan Primavera torna alla vittoria: 2-0 contro il Cagliari, decisivi Ossola e…

Il Milan Primavera torna alla vittoria: 2-0 contro il Cagliari, decisivi Ossola e… - immagine 1
Il Milan Primavera di Mister Renna torna a vincere dopo lo stop! I giovani rossoneri hanno battuto il Cagliari
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Primavera di Mister Rennatorna a vincere dopo lo stop! I giovani rossoneri hanno battuto il Cagliari per 2-0 , lasciando davvero pochissimo spazio per agire agli avversari. I protagonisti del match sono stati Ossola e Castiello, autori dei gol. A fine gara, il club rossonero ha pubblicato sul proprio sito, un resoconto della partita. Ecco, di seguito, il 'comunicato':

(Fonte acmilan.com) - Si riscatta il Milan Primavera. Contro il Cagliari arriva il secondo successo stagionale dopo quello inaugurale contro il Lecce: 2-0 il risultato finale, firmato dal rigore di un ispiratissimo Lorenzo Ossola, poi assist-man per il raddoppio di Castiello. Una vittoria importante e meritata, senza subire gol, che arriva dopo la sosta e che interrompe una serie di due sconfitte consecutive. Una prestazione ordinata per la squadra di Renna, che ha concesso davvero poco al Cagliari e ha trovato i suoi guizzi offensivi specialmente nella ripresa, quando sono arrivate le due reti determinanti per il risultato.

Al CRAI Sports Center di Assemini si sono ritrovate di fronte le due finaliste della passata Coppa Italia Primavera, protagoniste di una annata comunque importante nel 2024/25. Dopo un primo tempo estremamente bloccato ed equilibrato, la partita è diventata più divertente nella ripresa, grazie soprattutto al vantaggio rossonero con il rigore di Ossola, bravo poi a inventare di tacco il raddoppio di Castiello. Complessivamente, una bella prestazione e soprattutto una bella reazione dei nostri ragazzi, per uscire da un momento sfortunato a livello di risultati. Sabato si torna in campo contro il Frosinone, alle 13.00.

LA CRONACA

Inizio ad alto ritmo dei rossoneri, un po' sfortunato invece il Cagliari che dopo cinque minuti è costretto a sostituire Siddi, infortunatosi dopo un contrasto con Colombo. Dopo una lunga fase di studio tra le due formazioni, è il Cagliari a provarci per primo al 21' con una conclusione dalla lunga distanza di Malfitano: gran parata di Longoni. Risposta ordinata dei rossoneri, che arrivano alla conclusione al 33' con Castiello, che mira il primo palo e trova la deviazione in corner di Kehayov. Al 41' in tuffo Longoni respinge la conclusione a giro di Grandu. Al 44' Castiello segna ma a gioco fermo, sanzionato un suo fallo al limite dell'area. Dopo quattro minuti di recupero si va al riposo sullo 0-0, senza grossi squilli.

La ripresa inizia senza cambi; gran giocata di Ossola al 54', che sfugge a Nuvoli e viene steso in area di rigore. Dal dischetto lo stesso Ossola, spiazza Kehayov e porta avanti il Milan al 55'. I rossoneri raddoppiano poco dopo, grazie a un'altra giocata di Ossola: tacco a liberare la conclusione di Castiello, che dal limite non lascia scampo al portiere avversario e fa 2-0. I sardi reagiscono ma al 72' Longoni risponde con due grandi interventi, prima che Mendy depositi in rete in fuorigioco. Di nuovo Castiello all'80', destro strozzato che Kehayov salva in corner evitando lo 0-3. Non accade più nulla, vinciamo noi 2-0!

REAZIONI POST-PARTITA

Mister Renna: "È stata una partita dominata fin dal primo minuto, abbiamo avuto 4/5 palle gol e li abbiamo tenuti sempre bassi. Volevo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a sacrificarsi tutti, sia chi è partito titolare sia chi è subentrato, hanno dato l'anima per vincere questa partita. Hanno esordito altri due ragazzi, Tartaglia e Nolli, hanno fatto benissimo loro e anche Zaramella e Cissé che sono entrati dopo. I giovani stanno crescendo giorno dopo giorno e vanno elogiati. Ora testa al Frosinone". 

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-2

CAGLIARI (3-5-2): Kehayov; Nuvoli, Vargiu (20'st Goryanov), Franke; Marini, Sulev, Liteta (32'st Russo), Malfitano (20'st Roguski), Grandu; Saddi (5' Costa), Mendy (32'st Cardu). A disp.: Auseklis, Are, Doppio, Tronci, Pintus, Correnti. All.. Pisano.

MILAN (4-2-3-1): Longoni; Nolli (31'st Del Forno), Piermarini (38'st Pagliei), Colombo, Tartaglia; Mancioppi, Sala; Scotti (31'st Scotti), Ossola, Perera (41'st Cissé); Castiello (41'st Lontani). A disp.: Faccioli; Asanji, Doneda, Pandolfi, Plazzotta. All.: Renna.

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Gol: 11'st rig. Ossola (M), 17'st Castiello (M)

Ammoniti: 41' Piermarini (M), 14'st Mendy (C), 36'st Castiello (M), 45'st Goryanov (C).

