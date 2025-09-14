Il Milan Primavera torna alla vittoria: 2-0 contro il Cagliari, decisivi Ossola e…

Al CRAI Sports Center di Assemini si sono ritrovate di fronte le due finaliste della passata Coppa Italia Primavera, protagoniste di una annata comunque importante nel 2024/25. Dopo un primo tempo estremamente bloccato ed equilibrato, la partita è diventata più divertente nella ripresa, grazie soprattutto al vantaggio rossonero con il rigore di Ossola, bravo poi a inventare di tacco il raddoppio di Castiello. Complessivamente, una bella prestazione e soprattutto una bella reazione dei nostri ragazzi, per uscire da un momento sfortunato a livello di risultati. Sabato si torna in campo contro il Frosinone, alle 13.00.
LA CRONACA
Inizio ad alto ritmo dei rossoneri, un po' sfortunato invece il Cagliari che dopo cinque minuti è costretto a sostituire Siddi, infortunatosi dopo un contrasto con Colombo. Dopo una lunga fase di studio tra le due formazioni, è il Cagliari a provarci per primo al 21' con una conclusione dalla lunga distanza di Malfitano: gran parata di Longoni. Risposta ordinata dei rossoneri, che arrivano alla conclusione al 33' con Castiello, che mira il primo palo e trova la deviazione in corner di Kehayov. Al 41' in tuffo Longoni respinge la conclusione a giro di Grandu. Al 44' Castiello segna ma a gioco fermo, sanzionato un suo fallo al limite dell'area. Dopo quattro minuti di recupero si va al riposo sullo 0-0, senza grossi squilli.
La ripresa inizia senza cambi; gran giocata di Ossola al 54', che sfugge a Nuvoli e viene steso in area di rigore. Dal dischetto lo stesso Ossola, spiazza Kehayov e porta avanti il Milan al 55'. I rossoneri raddoppiano poco dopo, grazie a un'altra giocata di Ossola: tacco a liberare la conclusione di Castiello, che dal limite non lascia scampo al portiere avversario e fa 2-0. I sardi reagiscono ma al 72' Longoni risponde con due grandi interventi, prima che Mendy depositi in rete in fuorigioco. Di nuovo Castiello all'80', destro strozzato che Kehayov salva in corner evitando lo 0-3. Non accade più nulla, vinciamo noi 2-0!
REAZIONI POST-PARTITA
Mister Renna: "È stata una partita dominata fin dal primo minuto, abbiamo avuto 4/5 palle gol e li abbiamo tenuti sempre bassi. Volevo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a sacrificarsi tutti, sia chi è partito titolare sia chi è subentrato, hanno dato l'anima per vincere questa partita. Hanno esordito altri due ragazzi, Tartaglia e Nolli, hanno fatto benissimo loro e anche Zaramella e Cissé che sono entrati dopo. I giovani stanno crescendo giorno dopo giorno e vanno elogiati. Ora testa al Frosinone".
IL TABELLINO
CAGLIARI-MILAN 0-2
CAGLIARI (3-5-2): Kehayov; Nuvoli, Vargiu (20'st Goryanov), Franke; Marini, Sulev, Liteta (32'st Russo), Malfitano (20'st Roguski), Grandu; Saddi (5' Costa), Mendy (32'st Cardu). A disp.: Auseklis, Are, Doppio, Tronci, Pintus, Correnti. All.. Pisano.
MILAN (4-2-3-1): Longoni; Nolli (31'st Del Forno), Piermarini (38'st Pagliei), Colombo, Tartaglia; Mancioppi, Sala; Scotti (31'st Scotti), Ossola, Perera (41'st Cissé); Castiello (41'st Lontani). A disp.: Faccioli; Asanji, Doneda, Pandolfi, Plazzotta. All.: Renna.
Arbitro: Gavini di Aprilia.
Gol: 11'st rig. Ossola (M), 17'st Castiello (M)
Ammoniti: 41' Piermarini (M), 14'st Mendy (C), 36'st Castiello (M), 45'st Goryanov (C).
© RIPRODUZIONE RISERVATA