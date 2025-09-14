Ex Milan, Donnarumma titolare nel derby di Manchester!

Tanto è bastato, a quanto pare, per affidargli i pali del City. Nel derby di Manchester contro i rivali cittadini dello United, Donnarumma è partito da titolare e, finora (si è appena concluso il primo tempo), sta mantenendo la porta inviolata. Trafford, colui che ha protetto i pali dei 'Citizens' nelle ultime uscite, è invece seduto in panchina. È iniziata ufficialmente l'avventura inglese di Gigio. Una curiosità? È il primo giocatore italiano ad essere allenato da Guardiola. A suo modo, si tratta di un primato.
