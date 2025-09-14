Ex Milan, Donnarumma titolare nel derby di Manchester!

È possibile rischiare di rimanere senza squadra essendo il miglior portiere al mondo e il capitano della nazionale italiana? La risposta è sì, o almeno così risponderebbe Donnarumma, ex portierone del Milan. È esattamente ciò che ha vissuto Gigio verso la fine dell'estate, quando il PSG lo ha messo alla porta senza rinnovargli il contratto e ha comprato Chevalier per sostituirlo. Sembra vero che nel calcio ci sia poco spazio per la riconoscenza: Donnarumma ha contribuito enormemente alla vittoria della prima Champions League nella storia dei parigini.