Ex Milan, ecco l’esordio ufficiale di Theo Hernandez con l’Al Hilal

Tra gli highlights della partita del francese, c'è anche un cross molto bello per Milinkovic-Savic, il quale ha costretto a una grande parata il portiere avversario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
EX MILAN
Theo Hernandez ora indossa una maglia blu e non si tratta di quella della nazionale francese. I tifosi rossoneri dovranno abituarsi a vedere queste immagini, ora che l'ex terzino del Milan si è trasferito all'Al Hilal. La squadra araba - dopo un lungo corteggiamento estivo - ha strappato il sì del giocatore, il quale ha accettato di trasferirsi alla corte dorata di un ex nemico, Simone Inzaghi. L'ex allenatore dell'Inter, infatti, può disporre di una grande risorsa sulla corsia di sinistra del suo nuovo club. I rossoneri, invece, hanno registrato una ottima plusvalenza dalla sua cessione.
Ieri, alla seconda giornata di Saudi Pro League, il tecnico italiano ha schierato Theo dal primo minuto nel match contro l'Al Qadisiya, la squadra di un altro ex Serie A (Mateo Retegui). Il match è terminato in parità, 2-2 il punteggio finale. Sportitalia, tramite il suo profilo X, ha diffuso alcune immagini dell'esordio ufficiale con l'Al Hilal dell'ex giocatore del Milan.
Tra gli highlights della partita del francese, c'è anche un cross molto bello per Milinkovic-Savic, il quale ha costretto a una grande parata il portiere avversario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA