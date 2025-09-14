Ex Milan, ecco l’esordio ufficiale di Theo Hernandez con l’Al Hilal

Theo Hernandez ora indossa una maglia blu e non si tratta di quella della nazionale francese. I tifosi rossoneri dovranno abituarsi a vedere queste immagini, ora che l'ex terzino del Milan si è trasferito all'Al Hilal. La squadra araba - dopo un lungo corteggiamento estivo - ha strappato il sì del giocatore, il quale ha accettato di trasferirsi alla corte dorata di un ex nemico, Simone Inzaghi. L'ex allenatore dell'Inter, infatti, può disporre di una grande risorsa sulla corsia di sinistra del suo nuovo club. I rossoneri, invece, hanno registrato una ottima plusvalenza dalla sua cessione.