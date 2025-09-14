Milan-Bologna, quanti muscoli nel centrocampo di Allegri!

Pianeta Milan
Allegri ha un debole per i centrocampisti fisici. Ecco che stasera, in Milan-Bologna, l'allenatore potrebbe schierare dal primo minuto Modric e poi Fofana, Loftus-Cheek e Rabiot
Si sa, ad Allegri piacciono moltissimo i centrocampisti fisici. Nella sua prima esperienza sulla panchina del Milan, arrivò addirittura a escludere Pirlo, per schierare giocatori come Gattuso, Flamini, Van Bommel e Ambrosini. La sua idea era chiara: garantire equilibrio a una squadra che poi, davanti, poteva sprigionare tutta la sua qualità. In più, gli interpreti citati erano comunque dotati di qualità. Oggi, al ritorno sulla panchina rossonera, il tecnico livornese potrebbe replicare la medesima idea. In rosa, infatti, sono a disposizione Loftus-Cheek, Fofana e Rabiot. Insomma, muscoli e corsa al servizio della squadra. Il primo e l'ultimo, inoltre, garantiscono qualità tecniche e capacità di inserimento, altre doti care ad Allegri. Le probabili formazioni di Milan-Bologna prevedono che tutti e tre possano giocare dal primo minuto. Come verranno schierati, tenendo conto della presenza di Modric?

Milan-Bologna, il centrocampo di Allegri

Nel 3-5-2 di Allegri Modric dovrebbe trovare posto in cabina di regia, affiancato da Fofana e Rabiot. Più avanzato, invece, si posizionerebbe Loftus-Cheek, a supporto dell'unica punta Gimenez.

In questo modo, il sistema di gioco assomiglierebbe di più a un 3-5-1-1, oppure a un 3-4-2-1. Un'ulteriore interpretazione del modulo del Milan porta infatti a pensare che Modric e Fofana resteranno più bassi per permettere a Loftus e Rabiot di affacciarsi ripetutamente in avanti, sfruttando le loro abilità in zona gol. Una cosa è certa: stasera al Milan non dovrebbero mancare i muscoli in mediana.

