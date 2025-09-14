Milan-Bologna, quanti muscoli nel centrocampo di Allegri!

Allegri ha un debole per i centrocampisti fisici. Ecco che stasera, in Milan-Bologna, l'allenatore potrebbe schierare dal primo minuto Modric e poi Fofana, Loftus-Cheek e Rabiot

Si sa, ad Allegri piacciono moltissimo i centrocampisti fisici. Nella sua prima esperienza sulla panchina del Milan, arrivò addirittura a escludere Pirlo, per schierare giocatori come Gattuso, Flamini, Van Bommel e Ambrosini. La sua idea era chiara: garantire equilibrio a una squadra che poi, davanti, poteva sprigionare tutta la sua qualità. In più, gli interpreti citati erano comunque dotati di qualità. Oggi, al ritorno sulla panchina rossonera, il tecnico livornese potrebbe replicare la medesima idea. In rosa, infatti, sono a disposizione Loftus-Cheek, Fofana e Rabiot. Insomma, muscoli e corsa al servizio della squadra. Il primo e l'ultimo, inoltre, garantiscono qualità tecniche e capacità di inserimento, altre doti care ad Allegri. Le probabili formazioni di Milan-Bologna prevedono che tutti e tre possano giocare dal primo minuto. Come verranno schierati, tenendo conto della presenza di Modric?