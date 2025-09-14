Milan, Balentien: ormai è una delle soluzioni di Allegri. Quelle parole …

Milan-Bologna, Balentien dovrebbe fare parte di nuovo dei convocati della prima squadra. Un inizio stagionale sorprendente per il giovane talento
Milan, Balentien è stato una delle sorprese dell'estate rossonera. Il giovane talento è stato strappato al PSG per giocare con il Milan Futuro e crescere pian piano per essere pronto per la prima squadra. Massimiliano Allegri, appena ha avuto la possibilità, lo ha chiamato per il suo Milan e messo in campo. Contro il Lecce pochi minuti (solo 3) ma comunque impattanti. L'esterno, infatti, ha subito cercato la porta e il gol nell'occasione avuto. Una buona prova di carattere.
Milan, Balentien e la fiducia di Allegri
Come possiamo vedere dai video da Milanello, Balentien si è perfettamente integrato con la prima squadra, con cui lavoro assiduamente. Qui il suo tiro e la gioia per il gol in allenamento. Vista l'assenza di Leao, Balentien dovrebbe essere tra i convocati anche per Milan-Bologna. I primi due cambi offensivi dovrebbero essere Nkunku e Pulisic, ma non è escluso che possa giocare anche il giovane rossonero.