Milan, Balentien: ormai è una delle soluzioni di Allegri. Quelle parole …

Milan, Balentien è stato una delle sorprese dell'estate rossonera. Il giovane talento è stato strappato al PSG per giocare con il Milan Futuro e crescere pian piano per essere pronto per la prima squadra. Massimiliano Allegri, appena ha avuto la possibilità, lo ha chiamato per il suo Milan e messo in campo. Contro il Lecce pochi minuti (solo 3) ma comunque impattanti. L'esterno, infatti, ha subito cercato la porta e il gol nell'occasione avuto. Una buona prova di carattere.