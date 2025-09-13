Milan, gara di tiri a Milanello: chi vince? I più brillanti ... | VIDEO

Milan, lavoro intenso a Milanello: i giocatori rossoneri si affrontano in una gara di tiri. Chi vince? Le immagine dal canale YouTube rossonero
Gara di tiri in quel di Milanello. Durante l'allenamento, il Milan si è esercitato anche sulle conclusioni da fuori area. Come? Un passaggio, stop e tiro dal limite dell'area di rigore, senza opposizione, soli contro il portiere. La sfida, pubblicata sul canale 'YouTube' del Diavolo, vede impegnati i centrocampisti e i difensori del Milan.
Milan, gara di tiri a Milanello
Dal video, infatti, possiamo vedere Fofana, Modric, Ricci, Rabiot e Balentien (diciamo il più offensivo dei giocatori impegnati nell'esercizio). In difesa invece De Winter, Pavlovic e Athekame. Tra i più brillanti Ricci (che segna due bei gol), Modric, che prova anche il suo tipico tiro d'esterno, e il nuovo arrivato Rabiot.