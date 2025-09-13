Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan allenamenti Milan, gara di tiri a Milanello: chi vince? I più brillanti … | VIDEO

ULTIME MILAN NEWS

Milan, gara di tiri a Milanello: chi vince? I più brillanti … | VIDEO

Milan, gara di tiri a Milanello: chi vince? I più brillanti ... | VIDEO
Milan, lavoro intenso a Milanello: i giocatori rossoneri si affrontano in una gara di tiri. Chi vince? Le immagine dal canale YouTube rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Gara di tiri in quel di Milanello. Durante l'allenamento, il Milan si è esercitato anche sulle conclusioni da fuori area. Come? Un passaggio, stop e tiro dal limite dell'area di rigore, senza opposizione, soli contro il portiere. La sfida, pubblicata sul canale 'YouTube' del Diavolo, vede impegnati i centrocampisti e i difensori del Milan.

Milan, gara di tiri a Milanello

Dal video, infatti, possiamo vedere Fofana, Modric, Ricci, Rabiot e Balentien (diciamo il più offensivo dei giocatori impegnati nell'esercizio). In difesa invece De Winter, Pavlovic e Athekame. Tra i più brillanti Ricci (che segna due bei gol), Modric, che prova anche il suo tipico tiro d'esterno, e il nuovo arrivato Rabiot.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, Massimiliano Allegri parla in conferenza: le sue parole>>>

Sulla fine del video presenti anche due tiri di Nkunku: l'attaccante ex Chelsea segna nella prima occasione, mentre sbaglia nella seconda. Il clima sembra comunque ottimo intorno alla squadra. Il Milan tornerà in campo questa domenica: a San Siro arriverà il Bologna di Vincenzo Italiano.

Leggi anche
Milan, Rabiot subito al lavoro: calci piazzati, corse. E sui tiri … | VIDEO
Milan, Chukwueze oggi non si allena. Ecco quando tornerà a disposizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA