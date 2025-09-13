Milan, gara di tiri a Milanello: chi vince? I più brillanti ... | VIDEO

Gara di tiri in quel di Milanello. Durante l'allenamento, il Milan si è esercitato anche sulle conclusioni da fuori area. Come? Un passaggio, stop e tiro dal limite dell'area di rigore, senza opposizione, soli contro il portiere. La sfida, pubblicata sul canale 'YouTube' del Diavolo, vede impegnati i centrocampisti e i difensori del Milan.