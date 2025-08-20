Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan allenamenti Milan, Chukwueze oggi non si allena. Ecco quando tornerà a disposizione

ALLENAMENTI

Milan, Chukwueze oggi non si allena. Ecco quando tornerà a disposizione

Samuel Chukwueze AC Milan allenamento Milan Milanello
Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi Chukwueze non si è allenato e non si allenerà. Ecco quando rientrerà il giocatore del Milan
Redazione PM

Secondo quanto riporta Peppe Di Stefano - l'inviato a Milanello di Sky Sport - Samuel Chukwueze oggi non si è allenato e non si allenerà nemmeno nel pomeriggio. Nonostante ciò, dal Milan non filtra preoccupazione. Il giocatore nigeriano dovrebbe tornare domani a disposizione. Dovrebbe dunque essere della partita sabato contro la Cremonese, alla prima giornata di Serie A.

Chukwueze resterà al Milan?

—  

Chukwueze, per ora, resta in rossonero. In questi mesi di calciomercato si è parlato di alcune squadre interessate a lui, ma finora nessuna ha mai accelerato per assicurarsene le prestazioni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si surriscalda la pista Hojlund: le ultime news >>>

Resta comunque sul mercato. Come ogni giocatore del Milan, non è incedibile. Se in via Aldo Rossi dovessero arrivare delle offerte convincenti, il calciatore potrebbe partire. Esattamente come è avvenuto per Okafor.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA