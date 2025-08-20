Milan, Chukwueze oggi non si allena. Ecco quando tornerà a disposizione

Resta comunque sul mercato. Come ogni giocatore del Milan, non è incedibile. Se in via Aldo Rossi dovessero arrivare delle offerte convincenti, il calciatore potrebbe partire. Esattamente come è avvenuto per Okafor.
ALLENAMENTI
Secondo quanto riporta Peppe Di Stefano - l'inviato a Milanello di Sky Sport - Samuel Chukwueze oggi non si è allenato e non si allenerà nemmeno nel pomeriggio. Nonostante ciò, dal Milan non filtra preoccupazione. Il giocatore nigeriano dovrebbe tornare domani a disposizione. Dovrebbe dunque essere della partita sabato contro la Cremonese, alla prima giornata di Serie A.
Chukwueze, per ora, resta in rossonero. In questi mesi di calciomercato si è parlato di alcune squadre interessate a lui, ma finora nessuna ha mai accelerato per assicurarsene le prestazioni.
Resta comunque sul mercato. Come ogni giocatore del Milan, non è incedibile. Se in via Aldo Rossi dovessero arrivare delle offerte convincenti, il calciatore potrebbe partire. Esattamente come è avvenuto per Okafor.
