Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, si surriscalda la pista Hojlund: le ultime news

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, si surriscalda la pista Hojlund: le ultime news

Calciomercato Milan, si surriscalda la pista Hojlund: le ultime news
Rasmus Hojlund, obiettivo di calciomercato del Milan, più vicino ai rossoneri? Ecco cosa ha detto Gianluigi Longari ('SportItalia') sul tema
Daniele Triolo Redattore 

Sembra scaldarsi, anzi, diventare bollente la pista che potrebbe condurre Rasmus Hojlund dal Manchester United al Milan in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, novità sul futuro di Hojlund nel pomeriggio?

—  

L'attaccante danese, classe 2003, ex Atalanta da due stagioni nella fila dei 'Red Devils', è il principale obiettivo dei rossoneri come rinforzo in attacco da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

Gianluigi Longari, giornalista sportivo di 'SportItalia' esperto del settore, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il numero 9 scandinavo attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Previsto un contatto diretto a Londra tra gli intermediari che curano la trattativa per il Milan ed il papà di Rasmus Højlund per strappare il sì dell’attaccante", ha spiegato Longari. 

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, scatto dei rossoneri per Hojlund: può arrivare così >>>

"Il Napoli resta sempre una forte concorrente dopo l’irruzione a sorpresa di questa settimana". Vedremo se i rossoneri riusciranno ad andare a dama in questi giorni. Oppure se 'ripiegheranno' su alternative di livello, come, ad esempio, Dusan Vlahovic della Juventus.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA