Calciomercato Milan, si surriscalda la pista Hojlund: le ultime news

Gianluigi Longari, giornalista sportivo di 'SportItalia' esperto del settore, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il numero 9 scandinavo attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.
"Previsto un contatto diretto a Londra tra gli intermediari che curano la trattativa per il Milan ed il papà di Rasmus Højlund per strappare il sì dell’attaccante", ha spiegato Longari.
"Il Napoli resta sempre una forte concorrente dopo l’irruzione a sorpresa di questa settimana". Vedremo se i rossoneri riusciranno ad andare a dama in questi giorni. Oppure se 'ripiegheranno' su alternative di livello, come, ad esempio, Dusan Vlahovic della Juventus.
