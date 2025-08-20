Calciomercato, il Milan stacca il Napoli per Hojlund: ecco il motivo

Calciomercato Milan, rossoneri avanti al Napoli su Hojlund — Intende lasciare l'Inghilterra, se proprio deve andare via, una volta per tutte, per potersi concentrare completamente su una nuova avventura. Avrebbe voluto restare a Manchester, finché, con l'esclusione dai convocati per la sfida contro l'Arsenal in Premier League, ha capito che in questa stagione non avrebbe avuto spazio nella squadra di Rúben Amorim.

Ecco, dunque, che l’idea di rimettersi in mostra a 'San Siro', con la certezza che l’impegno in rossonero possa obbligatoriamente trasformarlo nell’attaccante del Milan del futuro, ora ha il suo fascino. Messo così, l’affare può soddisfare anche le esigenze dell’attaccante, mentre Milan e Manchester United possono ridefinire i contorni della trattativa.

Nuovi contatti oggi: operazione da 40 milioni di euro tutto incluso — I contatti tra i club e con lo staff di Hojlund sono costanti, continui e previsti anche per la giornata odierna. L’intesa, secondo il quotidiano sportivo nazionale, potrà essere raggiunta sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per arrivare a 40 milioni di euro totali. Ovvero la cifra che lo United chiede per necessità di bilancio. Quota che i rossoneri possono coprire.

Una riformulazione dell'operazione che avrebbe consentito al Diavolo, dunque, per 'La Gazzetta dello Sport', di staccare il Napoli, che si era iscritto alla corsa al danese dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. La speranza per il Milan è di definire il tutto in settimana. Se qualcosa dovesse andare storto, il 'Piano B' è Dusan Vlahovic della Juventus. Per il quale, però, si arriverebbe sul gong del mercato o quasi.