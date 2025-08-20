Pianeta Milan
Calciomercato Milan, scatto dei rossoneri per Hojlund: può arrivare così

Calciomercato, il Milan stacca il Napoli per Hojlund: ecco il motivo
Duello tra Milan e Napoli per Rasmus Hojlund in questo calciomercato estivo: per la 'rosea', rossoneri avanti sugli azzurri. La situazione
Duello in corso, in questa sessione estiva di calciomercato, tra Milan e Napoli per Rasmus Hojlund, classe 2003, attaccante danese in uscita dal Manchester United. Chi lo vincerà? Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i rossoneri stanno provando a staccare gli azzurri proprio in queste ore.

Come? Offrendo al Manchester United e al giocatore un'acquisizione con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato a certi traguardi. Questa è la chiave di volta per mettere d'accordo tutte le parti in causa. Rossoneri e 'Red Devils' lo sono già, Hojlund, invece, era meno convinto.

Intende lasciare l'Inghilterra, se proprio deve andare via, una volta per tutte, per potersi concentrare completamente su una nuova avventura. Avrebbe voluto restare a Manchester, finché, con l'esclusione dai convocati per la sfida contro l'Arsenal in Premier League, ha capito che in questa stagione non avrebbe avuto spazio nella squadra di Rúben Amorim.

Ecco, dunque, che l’idea di rimettersi in mostra a 'San Siro', con la certezza che l’impegno in rossonero possa obbligatoriamente trasformarlo nell’attaccante del Milan del futuro, ora ha il suo fascino. Messo così, l’affare può soddisfare anche le esigenze dell’attaccante, mentre Milan e Manchester United possono ridefinire i contorni della trattativa.

Nuovi contatti oggi: operazione da 40 milioni di euro tutto incluso

—  

I contatti tra i club e con lo staff di Hojlund sono costanti, continui e previsti anche per la giornata odierna. L’intesa, secondo il quotidiano sportivo nazionale, potrà essere raggiunta sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per arrivare a 40 milioni di euro totali. Ovvero la cifra che lo United chiede per necessità di bilancio. Quota che i rossoneri possono coprire.

Una riformulazione dell'operazione che avrebbe consentito al Diavolo, dunque, per 'La Gazzetta dello Sport', di staccare il Napoli, che si era iscritto alla corsa al danese dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. La speranza per il Milan è di definire il tutto in settimana. Se qualcosa dovesse andare storto, il 'Piano B' è Dusan Vlahovic della Juventus. Per il quale, però, si arriverebbe sul gong del mercato o quasi.

